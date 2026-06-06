Cannabis: a Cuneo i Radicali fumano in centro

"A Cuneo, dopo l’evento sulla sicurezza in cui abbiamo presentato proposte concrete contro la propaganda populista e securitaria, abbiamo violato la legge. Insieme a militanti e attivisti abbiamo compiuto un gesto semplice, pubblico e collettivo, che in Italia costituisce ancora un illecito: fumare una canna", lo dichiara in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.

"Una sostanza meno dannosa di molte droghe legali resta consegnata al mercato nero. È questo il punto focale: regolamentare significa togliere soldi alle mafie, colpire la criminalità organizzata e rendere le città più sicure. Non è una battaglia leggera né folcloristica: è una proposta concreta di libertà, legalità e sicurezza".