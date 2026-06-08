ATLETICA / KM Verticale: Francesca Ghelfi campionessa regionale

Domenica 7 giugno Villar San Costanzo ha ospitato la 12ª edizione del Km Verticale dei Ciciu – Sentiero Luca Borgoni, valida come campionato regionale individuale assoluto e master della specialità, oltre che come 6° prova del circuito Eco Regione Piemonte.



A laurearsi campioni regionali assoluti di questa stagione sono Stefano Vota (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), quest’ultima terza assoluta della classifica generale.

Sul podio maschile salgono Emanuele Soggetti (GS Pomaretto 80) ed Emiliano Liberatori (Atl. Saluzzo) che conquista però anche il titolo regionale u23; completano invece il podio femminile le portacolori dell’Atl. Saluzzo Noemi Bouchard e Alessandra Alliney.

L’elenco dei campioni regionali master.

UOMINI. Master A – Samuele Turco (Mentecorpo); Master B – Fabio Bettoni (Atl. Susa Adriano Aschieris); Master C – Amilcare Daziano (Team Marguareis); Master D – Cesare Chiabrera (Brancaleone Asti).

DONNE. Master A – Sonia Peyrot (Sport Club Angrogna); Master B – Alessandra Paschetta (Applerun Team); Master C – Josefina Del Rosa Lopez (ASD Dragonero); Master D – Marina Plavan (ASD Baudenasca).