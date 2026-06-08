 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 08 giugno 2026, 10:58

CALCIO / Dal Braidese al tetto d'Europa, Thomas Corigliano protagonista con la nazionale U17 azzurra

Nato a Bra e residente a Roreto di Cherasco, Corigliano veste la maglia della Juve da quando, a sette anni, fu prelevato dalla Cheraschese

Italia U17 campione d'Europa - FOTO: SITO FIGC

Italia U17 campione d'Europa - FOTO: SITO FIGC

Tra i protagonisti del trionfo dell'U17 azzurra, campione d'Europa dopo la vittoria in finale contro il Belgio, c'è Thomas Corigliano, talentuoso trequartista della Juventus nativo di Bra e residente a Roreto di Cherasco.

Ha giocato dal primo minuto la finalissima, facendo posto a Landi al 67' ed ha confermato, durante il cammino della squadra nella competizione continentale, di avere numeri importanti.

Veste la maglia bianconera da quando ha sette anni dopo essere stato prelevato dalla Cheraschese. 

Oggi è uno dei profili più interessanti del vivaio juventino, tanto da venire paragonato a Kenan Yildiz.

A corroborare le sensazioni di tecnici ed esperti ci sono le prestazioni di Corigliano, autore di 12 gol e 16 assist in 20 presenze nel campionato U17 oltre ad una rete e un assist nelle sette partite disputate con la Primavera. Prima ancora la vittoria del campionato U16, sempre con la sua Juve.

Le doti non gli mancano e la carta d'identità (è nato il 20 gennaio del 2009) è dalla sua parte.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium