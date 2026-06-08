CALCIO / L'arbitro cuneese Luca Prattichizzo alla Juventus World Academy Cup 2026

Continua l'avventura del fischietto cuneese Luca Prattichizzo del comitato di Cuneo C.S.I a Sauze d’Oulx.

Per lui esperienza nella Juventus World Academy Cup 2026, torneo di caratura Internazionale giunto alla settima edizione.

83 squadre alla manifestazione, provenienti da 32 Academy internazionali e 25 paesi diversi.

Prattichizzo era già stato a Roma allo stadio Olimpico per la finale Philadelphia Junior Cup e a Firenze e Torino, allo Juventus Center di Vinovo, per il Torneo Alphaleague, in associazione con la lega serie A.