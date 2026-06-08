SUPERMOTO / Lo spagnolo Julen Avila Cortes si aggiudica il GP del Piemonte della S1GP

Busca, 7 giugno. Sul circuito internazionale di Busca, dopo le qualifiche e le prima gare del sabato, si sono disputate domenica 7 giugno le gare valide per l’assegnazione del Gran Premio del Piemonte.

In una bella giornata, alla quale ha fatto da contorno una buona cornice di pubblico, i piloti hanno dato sfoggio delle loro doti fornendo, delle prestazioni che hanno tenuto con il fiato in sospeso quanti erano sulle tribune del circuito buschese.

La Fast Race della S1GP, disputata verso la mezza, ha visto primeggiare lo spagnolo Julen Avila Cortes, davanti al tedesco Marc Reiner Schmidt, che si è parzialmente rifatto del ritiro accusato al sabato e dal giovane Mattia Rato, che ha ripetuto il risultato del sabato, mentre il francese Steve Bonnal è precipitato in tredicesima posizione.

(Foto di gruppo per il Team vincitutto KTM MTR, con Franco Mollo, la moglie, Julen Avila Cortes ed Edoardo Bertola)

Poco dopo le sedici sono nuovamente scesi in pista i piloti della S1GP per l’ultima gara di giornata, la Superfinale, che ha visto ai primi tre posti gli stessi piloti della Fast Race, con Steve Bonnal quarto.

Julen Avila Cortes (KTM - MTR Team) si è così aggiudicato il Gran Premio del Piemonte con punteggio pieno, avendo fatto sue sia la pole, che la vittoria nelle tre manche. In seconda posizione ha chiuso il Rookye Mattia Rato (TM - TSV Racing), mentre il tedesco Marc Reiner Schmidt (Ducati - Team Undici) ha occupato il terzo gradino del podio. Quarto il francese Steve Bonnal (TM - TSV Racing).

Nella classe S4 si è rinnovato il duello tra Alessandro Morosi (Honda - Gazza Racing) e l’albese Edoardo Bertola (KTM - MTR Team), con il primo che ha fatto sua gara due davanti al pilota KTM ed allo spagnolo Francisc Gomez Requena (GasGas - JBD Competition), ma che ha riscontrato dei problemi tecnici in gara tre, andata ad Edoardo Bertola davanti a Gomez Requena e ad Antonino Navarria (Honda), dando così l’addio alla vittoria finale.

Il giovane albese Edoardo Bertola è salito raggiante sul primo gradino del podio, portandosi anche al comando dell’Europeo della S4, con nove punti di vantaggio su Alessandro Morosi ed undici sullo spagnolo Gomez Requena.

(Il giovane albese Edoardo Bertola, sorridente per l'impresa compiuta)

Il giovanissimo ungherese David Zsolt Bereczki (Husqvarna) si è aggiudicato la gara della classe SM Junior, che si corre con mezzi da 85 cc, precedendo il rumeno Mark Szabo (Husqvarna) ed il tedesco Lorenz Bang (KTM), mentre tra le 65 cc. il polacco Klemens Irzyk (KTM) ha preceduto il rumeno Dan Suciu (KTM).

Al termine delle varie gare, che hanno visto salire sul primo gradino del podio delle classi S1GP e della S4 due piloti del team KTM MTR di Franco Mollo, si sono alternati sul podio per le premiazioni L’assessore regionale Marco Gallo, il presidente dell’ATL Gabriella Giordano e, per il comune di Busca, il sindaco Ezio Donadio e gli assessori Diego Bressi e Lucia Rosso.