ATLETICA / Annalisa Magliano del Roata Chiusani d'argento ai campionati italiani prove multiple

Risultato di grande prestigio per la portacolori dell’Atletica Roata Chiusani Annalisa Magliano. che conquista una splendida medaglia d'argento nell'esathlon cadette, ai campionati italiani prove multiple in scena a Bressanone, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 Giugno.

Nelle sei specialità previste, Annalisa vince la prova sui 600m piani, nel salto in alto e nel giavellotto, con ottimi piazzamenti nel salto in lungo, nel getto del peso e negli 80m ostacoli, ottenendo il punteggio totale di 4859 punti, che la colloca sul secondi gradino del podio nazionale.

Grande soddisfazione per il grande risultato ottenuto, segno dell’ottimo lavoro svolto, per il direttore tecnico Fabio Milano, presente nella trasferta.