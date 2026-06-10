Giornata alle Masentine per la Primaria di Lesegno

Come da tradizione, si è rinnovato anche quest'anno l’appuntamento degli alunni della Primaria di Lesegno con Le Masentine, diventato ormai “posto del cuore” non solo per loro, ma anche per gli insegnanti e le famiglie. Una giornata all’insegna della natura, della condivisione, del divertimento e del buon cibo.

Accompagnati da un caldo sole e una leggera brezza, i bambini di classe terza, quarta e quinta hanno raggiunto a piedi la località delle Masentine percorrendo un sentiero tra i campi e i boschi che collegano Lesegno a Mombasiglio. Ad attenderli i compagni di prima e seconda, giunti sul posto con gli scuolabus di Lesegno e Castellino Tanaro, pronti a dare inizio alle gare. I preparativi di questo importante giorno hanno avuto inizio molti mesi fa, quando i bambini di quinta, con un eccellente spirito organizzativo, hanno realizzato cartelloni e disegni, ideato giochi e composto le squadre che oggi si sono cimentate in divertenti giochi all’aria aperta. Le squadre dei “labrador”, dei “volpini”, dei “pastori tedeschi”, dei “dalmata”, dei “bassotti” e degli “husky si sono sfidati all’insegna del divertimento e della sana competizione.

Angela, Adriana e Gianni Ascheri, insieme al loro personale di sala, hanno poi deliziato i bambini con un ricco pranzo degno della miglior cucina della tradizione piemontese.

A conclusione di questa intensa giornata i bambini si sono esibiti in canti preparati durante l’anno di fronte allo sguardo commosso di genitori, nonni e insegnanti. Un ringraziamento speciale alla famiglia Ascheri che da decenni accoglie i nostri alunni con cuore e passione, offrendo loro un luogo di pace immerso nel verde.

Grazie infine alle famiglie dei bambini che credono nella nostra scuola, nel nostro impegno e che affidano a noi insegnanti quello che di più prezioso possiedono. Al prossimo anno!