Alba e i ritardi sull'adesione alle comunità energetiche: "In corso verifiche sulle manifestazioni di interesse"

Torna in Consiglio comunale il tema delle comunità energetiche rinnovabili, già affrontato nel corso del 2025 e oggetto di una nuova interpellanza presentata dai consiglieri Domenico Boeri e Nadia Gomba del gruppo Per Alba Cirio.

Nel suo intervento Boeri ha ricordato come la questione fosse stata discussa in commissione nel giugno 2025 e successivamente ripresa in aula nel luglio dello stesso anno.

“A luglio mi si era detto che nel breve periodo sarebbe stata portata in Consiglio l’adesione alle comunità energetiche. Oggi è passato quasi un anno e mi chiedo come mai non sia successo nulla”, ha osservato il consigliere.

A rispondere è stato l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, che ha precisato come l’Amministrazione abbia nel frattempo avviato le procedure necessarie per valutare le possibili adesioni.

“La Giunta si è comportata in modo consequenziale alle risposte date alle interpellanze, avendo pubblicato una manifestazione di interesse relativa alle comunità energetiche rinnovabili”, ha spiegato l’assessore.

Secondo quanto riferito da Cavallo, alla pubblicazione dell’avviso hanno risposto diverse Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), le cui candidature sono ora al vaglio degli uffici comunali.

“Gli uffici stanno verificando la congruità delle manifestazioni di interesse presentate. Quando l’istruttoria sarà conclusa riporteremo le adesioni in commissione e successivamente in Consiglio comunale”, ha aggiunto.