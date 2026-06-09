Aree interne: dalla Regione 23 milioni di euro per le valli Maira, Grana e Bormida

La Regione Piemonte destina quasi 23 milioni di euro alle nuove aree interne Valsesia e Terre del Giarolo per contrastarne lo spopolamento e migliorarne la qualità della vita. I fondi, che combinano risorse statali ed europee, finanzieranno interventi su sanità, scuola, trasporti, turismo, welfare familiare e imprese agricole.

I piani di sviluppo, denominati rispettivamente "Comunità, Competitività, Innovazione" per la Valsesia e "In ProsPEttiva: Preservare per valorizzare" per le Terre del Giarolo, sono stati costruiti dai Comuni del territorio, coordinati dalle Unioni montane, e approvati dalla Cabina di regia nazionale nel mese di aprile.

Le due aree - che si aggiungono a Valli Ossola, Bormida, Lanzo, Grana e Maira inserite nella programmazione 2014-2021 e confermate in quella 2021-2027 - sono ora parte integrante della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la politica pubblica con la quale Stato e Regioni intervengono nei territori montani e rurali più distanti dai grandi centri di servizio, dove il rischio di abbandono è più alto.

Nel complesso, tra programmazione precedente e nuove assegnazioni, il territorio piemontese può contare su un patrimonio di investimenti che supera gli 89 milioni di euro, destinati al rafforzamento dei servizi essenziali, della mobilità, della sanità, dell'istruzione e dello sviluppo locale, in un'ottica di continuità e di lungo periodo.

«Queste risorse servono a rendere concrete le condizioni per restare a vivere e lavorare nelle aree interne. Sanità più vicina, scuole più forti, connessioni migliori, sostegno alle famiglie e alle imprese agricole: sono le risposte ai bisogni reali di chi abita questi territori. La Regione ha scelto di cofinanziare con risorse europee in misura superiore alla quota statale, perché investire in questi contesti significa investire nell'equilibrio e nello sviluppo dell'intero Piemonte», dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sviluppo della Montagna e Aree Interne, Marco Gallo.

LE DUE NUOVE AREE

Per la Valsesia, che conta 36 Comuni e circa 48.000 abitanti tra le pendici del Monte Rosa e la pianura vercellese, la dotazione è di quasi 12 milioni di euro. La strategia punta sulla qualità ambientale come motore economico: valorizzazione dei servizi naturali, turismo sostenibile, rafforzamento delle filiere locali. Sul fronte del welfare, circa 1,45 milioni di euro sosterranno le famiglie con anziani o disabili attraverso il Buono Domiciliarità e il Buono Residenzialità. Altri 2,5 milioni andranno alle imprese agricole del territorio.

Per le Terre del Giarolo, area appenninica di 29 Comuni al confine tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna con circa 14.000 abitanti, la dotazione è di circa 10,9 milioni di euro. Gli interventi riguardano l'integrazione tra agricoltura di qualità e turismo outdoor, il rafforzamento dei servizi di prossimità e l'attrattività per nuovi residenti e lavoratori. Anche qui 2,5 milioni sono destinati alle imprese agricole e 446.000 euro al sostegno delle famiglie con bisogni assistenziali.

A ognuna delle due aree sono inoltre assegnati 4 milioni di euro per migliorare i servizi essenziali di sanità, scuola e mobilità, con fondi statali che saranno disponibili entro l'estate dopo la firma dell'accordo formale tra Regione e Governo. Gli altri investimenti, a carico dei fondi europei regionali, sono già operativi.

L'approvazione delle strategie di Valsesia e Terre del Giarolo conferma il ruolo che il Piemonte ha saputo costruire all'interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne e si inserisce in un quadro di continuità della programmazione regionale.

LE AREE INTERNE CONFERMATE

Le quattro aree interne piemontesi già protagoniste della programmazione SNAI 2014-2020 – Valli Maira e Grana, Valli dell'Ossola, Valle Bormida e Valli di Lanzo – risultano confermate anche nell'ambito della programmazione 2021-2027 della Strategia Nazionale per le Aree Interne, come riportato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione istituzionale dedicata alle Aree Interne 2021-2027.

In particolare, in queste quattro aree, gli investimenti sono stati definiti attraverso gli Accordi di Programma Quadro, strumenti con cui Stato, Regione ed enti locali hanno condiviso impegni e risorse per il rafforzamento dei servizi essenziali e lo sviluppo locale:

• Valle dell'Ossola 12 milioni di euro;

• Valle Bormida 11,4 milioni di euro;

• Valli di Lanzo 10,8 milioni di euro;

• Valli Maira e Grana 11,6 milioni di euro.

Complessivamente quindi la strategia 2021-2027 si compone ora di 6 aree e di oltre 89 milioni di investimenti.

La Regione Piemonte ha sostenuto con determinazione questa impostazione, fondata sul principio dell’ampliamento e della continuità delle strategie territoriali già avviate, concordandola con il Ministero per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. A questo si aggiunge la decisione della Regione di integrare il fondo SNAI con ulteriori risorse regionali nell'ambito della programmazione europea Fesr 2021-2027 e del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle quattro aree già inserite, per garantire la prosecuzione delle strategie territoriali di lungo periodo.

«Proseguiamo con il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni con i territori, i Comuni e le Unioni montane nella costruzione di strategie credibili, condivise e capaci di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti, integrati e di lungo periodo - conclude l’assessore Gallo -. La continuità degli investimenti e l’ampliamento delle aree coinvolte confermano il ruolo di primo piano che il Piemonte continua a rivestire nelle politiche nazionali dedicate alla montagna e alle aree interne».