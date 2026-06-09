Azione in piazza ad Alba e Savigliano per abolire il veto nell’Ue

Azione lancia anche nella Provincia di Cuneo una mobilitazione sul territorio per sostenere la campagna di raccolta firme volta all’abolizione del diritto di veto nell’Unione Europea.

Sabato 13 giugno, dalle ore 9:00 alle 13:00, i militanti e i rappresentanti del partito saranno presenti con i propri banchetti informativi ad Alba e a Savigliano per incontrare i cittadini e raccogliere le sottoscrizioni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei valori fondanti di Azione, da sempre schierata a favore di un'integrazione europea più profonda, democratica e funzionale, capace di superare le paralisi decisionali causate dai singoli veti nazionali.

"L’Europa che sogniamo e di cui abbiamo bisogno, - dichiara il Segretario Provinciale di Azione, Giacomo Prandi - non può più restare ostaggio di veti incrociati e dei ricatti dei singoli Stati. Abolire il diritto di veto significa dare all'Unione Europea gli strumenti per decidere tempestivamente su sfide cruciali come la transizione ecologica, la politica estera e la difesa comune. Superare il voto all'unanimità significa sbloccare fondi, riforme e opportunità concrete che oggi purtroppo rimangono congelate a Bruxelles a causa degli egoismi di pochi.”

“Saremo presenti in piazza per spiegare l'importanza strategica di questa riforma istituzionale. – aggiungono Massimo Giachino, Segretario Cittadino di Alba e Paolo Gasparetto, Coordinatore del Saviglianese - Spesso sentiamo criticare l'istituzione europea per la sua lentezza, ma la verità è che sono le regole attuali a frenarla. Cambiare questi meccanismi con competenza e senso di responsabilità è possibile, e il cambiamento reale parte proprio dal basso, dalla firma di ciascuno di noi. Vi aspettiamo al banchetto per firmare la petizione, conoscere le altre nostre iniziati ed aderire al partito".

Dettagli e appuntamenti per la firma I presidi territoriali per la sottoscrizione della petizione saranno attivi nelle seguenti postazioni: Alba: Piazza San Francesco, 8 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00), Savigliano: Piazza Santarosa, 26 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00)