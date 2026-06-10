Sordevolo (Biella), Conto alla rovescia per la Marathon Monte Mars 2026

Sono aperte le iscrizioni alla Marathon Monte Mars, l’evento di trail running che domenica 5 luglio 2026 porterà gli appassionati della corsa in montagna sui sentieri e sulle creste del Biellese. Per iscriversi è possibile accedere alla piattaforma dedicata:
Iscrizioni Marathon Monte Mars 2026
Organizzata da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto, la Marathon Monte Mars rappresenta la prima edizione di una sky marathon sul territorio biellese. Un appuntamento destinato a richiamare non solo gli atleti locali, ma anche runner provenienti da tutta Italia, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di promozione per il territorio e per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche.
La partenza è prevista alle ore 7.00 da Sordevolo. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la tradizionale competizione “Sordevolo-Coda”, con la quale condividerà la giornata dedicata alla corsa in montagna.
Entrambe le gare fanno parte del circuito “Trail Turismo Csen”, al quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella.
Il Programma:
SABATO 4 luglio:
h 15.00 apertura segreteria, consegna pettorali a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"
h 18.00 chiusura consegna pettorali
DOMENICA 5 luglio:
h 5.45 ritrovo atleti a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"
h 6.15 controllo materiali
h 7.00 partenza atleti
h 12.00 previsto primo arrivo
h 15.00 inizio premiazioni
h 18.00 arrivo ultimo concorrente