Soccorso Alpino, torna il presidio estivo alle Terme di Valdieri

A partire da domenica 14 giugno e fino a metà settembre, la stazione di Cuneo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Comando provinciale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza attiveranno un presidio diurno presso le Terme di Valdieri nelle giornate festive.

Due tecnici del SASP e due militari SAGF saranno presenti nella zona dove parte la strada per il Pian del Valasco, pronti a intervenire direttamente via terra oppure a fornire supporto al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte in caso di incidente.

Si tratta di una presenza, ormai fissa da tanti anni, che si è sempre rivelata utile nelle giornate di maggiore affluenza di frequentatori della montagna, non solo in caso di intervento, ma anche per fornire informazioni utili e/o consigli a tutti coloro che raggiungono la località per trascorrere una giornata praticando escursionismo, alpinismo, mountain bike, con l'obiettivo non solo di rendere più efficiente la macchina dei soccorsi, ma di contribuire alla prevenzione degli incidenti.