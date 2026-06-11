L'arte internazionale protagonista nel Roero: a Guarene inaugura la mostra fotografica "Before it Happens"

In occasione dei 200 anni dalla nascita della fotografia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nel cuore del Roero. Da sabato 13 giugno a domenica 26 luglio, i suggestivi spazi di Palazzo Re Rebaudengo, in piazza Roma a Guarene, ospiteranno la mostra fotografica "Before it Happens".

L'inaugurazione ufficiale del progetto espositivo, curato da Filippo Maggia, si terrà sabato 13 giugno alle ore 18. La rassegna riunisce otto artisti internazionali: Alia Farid, Hit Man Gurung, Vinit Gupta, Uzma Mohsin, Musuk Nolte, Ashfika Rahman, Sheelasha Rajbhandari e Ishan Tankha. Attraverso il linguaggio delle immagini, della moving image e di pratiche installative ibride, la mostra affronta questioni urgenti come le diseguaglianze nei Paesi del Global South, i processi migratori, la crisi ecologica e le discriminazioni di genere.

Tra le opere inedite o raramente esposte in Europa, spiccano i lavori di Sheelasha Rajbhandari sulle aspettative imposte alle donne, sviluppati con il collettivo nepalese Artree, e il progetto The Revolutionary Dreams di Hit Man Gurung sulla migrazione forzata. Vinit Gupta documenta la mobilitazione dei contadini indiani a Delhi, mentre l’installazione Stick no Bills di Uzma Mohsin riflette sulla sfiducia nel sistema democratico. Completano il percorso i conflitti territoriali narrati da Ishan Tankha in Submerged e A Peal of Spring Thunder, le storie femminili di Ashfika Rahman nell'opera Behula, Those Days…, l'indagine sul cambiamento climatico Geographies of Water di Musuk Nolte e i video ambientali di Alia Farid.

La serata inaugurale proseguirà alle ore 19 presso il Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo di Guarene con lo svelamento di due importanti opere permanenti: "Lightning Room" di Mario Airò e "There Is Nothing Left Here" di Susan Philipsz.

L'intera iniziativa fa parte del progetto Snodi - Colline co-creative di Langhe Monferrato Roero, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEu e gestito dal Ministero della Cultura.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 19.