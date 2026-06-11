Serate in tema sicurezza a Valdieri per la formazione dei volontari

Successo per i corsi di formazione a Valdieri: volontari pronti e formati per i grandi eventi della stagione estiva

Si è concluso con uno straordinario successo di partecipazione il ciclo di tre appuntamenti formativi organizzati dal Comune di Valdieri in stretta sinergia con l’Unità Pastorale della Valle Gesso.

Gli incontri, svoltisi nel corso delle ultime settimane, sono stati pianificati con un obiettivo strategico preciso: dotare i volontari del comune e delle numerose associazioni locali di tutte le competenze necessarie per affrontare in totale sicurezza la ricca stagione estiva alle porte, fatta di manifestazioni, sagre paesane ed eventi culturali.

Il percorso formativo ha toccato tre ambiti cruciali per la gestione degli eventi pubblici:

- Corso Antincendio: per garantire la massima sicurezza e la gestione delle emergenze durante le manifestazioni.

- Corso per le Tecniche di montaggio della tensostruttura: una formazione pratica per allestire in modo corretto e sicuro le strutture che ospiteranno il pubblico.

- Corso HACCP per eventi temporanei: focalizzato sulle corrette pratiche di igiene e somministrazione degli alimenti durante le feste e le sagre.

Grazie a queste competenze, i visitatori e i cittadini potranno gustare i deliziosi piatti della tradizione locale sotto una tensostruttura sicura e in un ambiente perfettamente a norma.

Il ringraziamento dell'Amministrazione

Il grande entusiasmo e l'alta affluenza registrata in tutti e tre gli appuntamenti testimoniano il forte spirito di coesione che caratterizza la comunità di Valdieri.

"Voglio esprimere un profondo ringraziamento, a nome di tutta l'amministrazione comunale, per la splendida sinergia tra il Comune e l'Unità Pastorale, che ha permesso l'attuazione di questi corsi", dichiara il Vicesindaco. "Ma il grazie più grande va ai volontari che hanno investito il loro tempo in questa formazione. La loro partecipazione non è solo un sintomo di straordinario senso di comunità, ma è la dimostrazione che Valdieri è prontissima ad accogliere al meglio e in totale sicurezza i numerosissimi turisti che sceglieranno la Valle Gesso per le loro vacanze estive".

Con un tessuto associativo così preparato e motivato, Valdieri si conferma un territorio accogliente, vivo e pronto a dare il via a un'estate indimenticabile.

Per non perderti tutti gli eventi scarica l'opuscolo direttamente sul sito comunale al link https://www.comune.valdieri.cn.it/portals/1402/SiscomArchivio/5/OPUSCOLO_-_Valdieri_Estate_2026.pdf