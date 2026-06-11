Confapi Cuneo e Salesiani insieme per parlare di giovani, social network e responsabilità dei genitori

Si parlerà di giovani, social network, algoritmi e responsabilità educativa nell’incontro pubblico organizzato da Confapi Cuneo insieme ai Salesiani del Piemonte e Valle d’Aosta. L’appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno, dalle 17 alle 18.30, nella sede di Confapi Cuneo, in Corso Nizza 16 a Cuneo.

Il titolo scelto per l’incontro è diretto e mette subito al centro una domanda che riguarda molte famiglie: “Chi sta crescendo i nostri figli?”. Un tema attuale che tocca da vicino genitori, educatori, insegnanti e tutti coloro che ogni giorno hanno a che fare con ragazzi e adolescenti.

Il convegno sarà aperto a tutti ed è pensato in particolare per giovani e famiglie, con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione semplice, utile e vicino alla vita quotidiana. Oggi i ragazzi crescono dentro un ambiente digitale continuo, fatto di smartphone, piattaforme social, messaggi, video, notifiche e contenuti scelti dagli algoritmi. Una realtà che offre opportunità, ma che richiede anche attenzione, presenza adulta e maggiore consapevolezza.

A guidare l’incontro sarà Giuseppe Puonzo, giornalista, scrittore e direttore della comunicazione dei Salesiani di Piemonte e Valle d’Aosta. Il suo intervento aiuterà i partecipanti a leggere meglio il rapporto tra giovani e mondo digitale, cercando di capire come i social network influenzano linguaggio, relazioni, autostima, tempo libero e modo di vedere la realtà.

Il punto centrale non sarà demonizzare la tecnologia, ma capire come accompagnare i ragazzi in modo più responsabile. Internet e i social fanno ormai parte della vita di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. Proprio per questo diventa fondamentale che genitori e adulti non restino spettatori, ma imparino a conoscere questi strumenti, a fare domande, a costruire dialogo e a mettere qualche limite quando serve.

La domanda “Chi sta crescendo i nostri figli?” diventa così un invito forte agli adulti: non delegare tutto agli schermi, agli algoritmi o ai contenuti che scorrono ogni giorno sui telefoni.

Confapi Cuneo, con questa iniziativa, conferma la volontà di proporre momenti di confronto non solo sui temi economici e imprenditoriali, ma anche su argomenti sociali e culturali che riguardano da vicino il futuro del territorio. Parlare di giovani significa infatti parlare delle famiglie, della scuola, delle comunità e anche delle imprese di domani.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 17 giugno, dalle 17 alle 18.30, presso la sede di Confapi Cuneo, in Corso Nizza 16. Per informazioni è possibile contattare il numero 0171.601977 oppure scrivere a meeting@confapicuneo.it.