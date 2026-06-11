Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso al via sui tornanti di Pian del Re

Con qualche ora d’anticipo sul solstizio d’estate, sabato 20 giugno, sui 9 impegnativi chilometri che da Crissolo conducono a Pian del Re, si apre la quinta edizione delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso.

La parte più elevata della valle Po viene riservata ai soli ciclisti dalle ore 9 alle ore 14, con la chiusura al traffico dei veicoli a motore. Primo degli undici appuntamenti sulle salite dominate dall’inconfondibile sagoma del Monviso, il debutto sui tornanti che conducono alla sorgente del Po è aperto a ogni tipo di bicicletta, comprese quelle a pedalata assistita.

L’evento è gratuito, non è necessario iscriversi, ma nella giornata i partecipanti sono invitati a registrarsi al punto di partenza fissato a Crissolo, nei pressi della Sala delle Guide, e a ritirare il talloncino commemorativo da apporre sulla propria bicicletta. La chiusura al traffico motorizzato della SP234 è fissata più a monte, in corrispondenza del bivio per la Borgata Borgo e a 5,5 km dal culmine dell’ascesa. All’arrivo in quota, come da tradizione, i ciclisti possono rifocillarsi al rinfresco gratuito allestito dall’organizzazione con prodotti tipici del territorio. L’altro omaggio ai partecipanti è la fotografia che viene scattata in prossimità della vetta e resa disponibile dopo l’evento sul sito www.scalateleggendarie.it.

A pochi giorni dallo spettacolare epilogo del Giro d’Italia Women, la bicicletta torna dunque protagonista nelle Terre del Monviso. «Scalate Leggendarie – spiega Franco Demaria, sindaco di Saluzzo - rappresenta un esempio concreto di come lo sport, il turismo sostenibile e la valorizzazione del paesaggio possano diventare strumenti di crescita condivisa per tutto il territorio. Come Comune capofila della strategia di area vasta Terres Monviso, Saluzzo opera con convinzione nella realizzazione di eventi capaci di mettere in rete le nostre vallate, promuovendo identità, collaborazione e sviluppo. Manifestazioni come questa rafforzano l’attrattività delle Terre del Monviso e ne raccontano al meglio l’unicità e lo straordinario paesaggio».

A posizionare Pian del Re nella mappa del grande ciclismo furono due edizioni consecutive del Giro d’Italia: nel 1991 la vittoria andò a Massimiliano Lelli, mentre nel 1992 s’impose Marco Giovannetti. L’eredità di quelle due indimenticabili giornate di sport sono le migliaia di persone che, nella bella stagione, decidono di pedalare fino alle pendici del Monviso attraversando l’abitato di Crissolo, le frazioni di Serre, Borgo e Serre Uberto, per poi sfidare le impegnative rampe che precedono Pian della Regina e gli spettacolari tornanti che conducono ai 2020 metri del pianoro in cui il fiume più lungo d’Italia è ancora soltanto un ruscello. Nei 9 chilometri che conducono da Crissolo a Pian del Re si supera un dislivello di 690 metri, con una pendenza media del 7,7% e una pendenza massima del 12%. Una salita emozionante che, nel tratto successivo a Pian della Regina, offre panorami d’alta quota davvero indimenticabili.

È obbligatorio l’uso del casco, si consiglia di portare guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa. Si raccomanda di controllare preventivamente lo stato di efficienza della propria bicicletta. Per chi lo desidera, è disponibile un servizio di noleggio di e-bike con prenotazione obbligatoria: ci si può rivolgere a Bike Square Monviso - Coop. Viso a Viso (tel. +39.348.8869633, bike@visoaviso.it) e Valle Po Ebikes Rental Experience (vallepoebikes@gmail.com; +39.371.5398670) di Paesana e a Il Cervo di ghiaccio (tel. +39.347.3091071, ggeuna@nsaluzzo.net) di Crissolo. Nel corso della giornata saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dal sito www.scalateleggendarie.it

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso giunge alla sua quinta edizione dopo aver registrato oltre 14.000 presenze nel corso delle prime quattro. L’evento è organizzato da Terres Monviso, la strategia di area vasta che raccoglie le Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Gli eventi di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso sono sostenuti dal programma Interreg Alcotra nell’ambito del progetto ATTRA(c)TIVE che fa parte del PITER+ Terres Monviso.

DATE E ORARI DELL’EDIZIONE 2026

Sabato 20 giugno: Pian del Re ore 9-14

Venerdì 3 luglio: Colle dell’Agnello ore 9-13

Sabato 4 luglio: Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte ore 8-13

Domenica 5 luglio: Strada dei Cannoni (gravel e mtb)* ore 8-13

Lunedì 6 luglio: Colle di Sampeyre ore 8-13

Martedì 7 luglio: Pian del Re ore 9-12

Mercoledì 8 luglio: Sant’Anna di Vinadio ore 8-13

Giovedì 9 luglio: Colle Fauniera ore 8-13

Venerdì 10 luglio: Montemale di Cuneo ore 18-21

Domenica 6 settembre: Colle dell’Agnello ore 9-14

Sabato 12 settembre: Colle Fauniera ore 8-14

* Il tracciato della Strada dei Cannoni è abitualmente chiuso ai veicoli a motore, che lo possono percorrere solo al martedì e al giovedì.