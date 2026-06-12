Il Comune di Cuneo mette all'asta due motocicli: si parte da 140 euro

Il Comune di Cuneo rende noto che è indetta un’asta pubblica per due motocicli Marca Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle CO.LT.
L’asta riguarda due lotti ed è aperta a chiunque fosse interessato, alle seguenti condizioni:
- prezzo base d’asta € 140,00 a motociclo;
- possibilità di presentare offerte in rialzo esclusivamente a multipli di € 20,00.
La seduta pubblica di gara è fissata per martedì 30 giugno 2026 alle ore 14:00 presso il Palazzo Municipale di via Roma 28.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 29 giugno 2026, con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Avviso d’asta, modulistica di partecipazione e foto presenti sul sito comunale al seguente link: servizionlinededagroup.comune.cuneo.it – Portale dei servizi
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Economato del Comune di Cuneo al seguente recapito telefonico: 0171-444207 oppure inviare una e-mail all’indirizzo economato@comune.cuneo.it
Per visionare i mezzi è possibile fissare un appuntamento con la signora Mondino Ilenia al seguente recapito telefonico: 0171-444592 oppure inviare una e-mail all’indirizzo ilenia.mondino@comune.cuneo.it