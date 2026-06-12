Resta in prognosi riservata la donna investita ieri in corso IV Novembre a Cuneo

Polizia e Polizia Locale sul luogo dell'incidente

Resta in prognosi riservata, in condizioni gravissime, la donna di Cervasca investita ieri 11 giugno in corso IV Novembre a Cuneo.

La 67enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza della filiale Deutsche Bank, a circa 50 metri dalla rotonda antistante il piazzale della stazione ferroviaria.

A travolgerla una vettura Suzuki proveniente da monte e condotta da un ottantenne di Piasco, illeso ma comprensibilmente molto scosso, tanto da essere a sua volta portato in ospedale per accertamenti.

Sbalzata di una ventina di metri, la donna ha battuto violentemente il capo sull’asfalto e all’arrivo dei sanitari non era cosciente.

Immediatamente soccorsa, è stata trasportata al vicino ospedale "Santa Croce", dove si trova tuttora ricoverata.

La strada ieri è stata a lungo chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, condotti dagli agenti della Polizia locale, intervenuti con la Polizia di Stato, che si è occupata anche della gestione della viabilità, dirottata su direttrici alternative.