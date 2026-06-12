Verzuolo, Mattia Quaglia giura da sindaco: “Lavoreremo con la comunità”

Con il giuramento del neo sindaco Mattia Quaglia, pronunciato nella serata di ieri, giovedì 11 giugno, nella sala 'Agostino Savio' di Palazzo Drago, si è ufficialmente aperta una nuova fase amministrativa per Verzuolo.

Nel corso del primo Consiglio comunale successivo alle elezioni del 24 e 25 maggio, il nuovo primo cittadino ha assunto formalmente l'incarico, dando avvio al mandato che guiderà il paese nei prossimi cinque anni.

Quaglia indossando la fascia tricolore, visibilmente emozionato, ha prestato giuramento davanti all'assemblea e a un pubblico numeroso, illustrando le linee programmatiche del mandato e presentato la squadra che guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.

Una seduta caratterizzata da toni distesi, spirito istituzionale e dalla volontà, espressa sia dalla maggioranza che dalla minoranza, di lavorare nell'interesse di Verzuolo.

Accanto al primo cittadino sedeva la Giunta con la neo vicesindaca Laura Lovera (già assessore nella precedente amministrazione) che detiene le deleghe a cultura, salute, innovazione tecnologica.

Simona Olivero, riconfermata assessore all’ istruzione, politiche giovanili, manifestazioni e commercio.

Luca Madala neo assessore con deleghe a: politiche sociali, ecologia, ambiente.

Al bilancio, finanze e sport è stato nominato l’assessore esterno Luca Franco che ricopriva lo stesso ruolo nella precedente amministrazione.

I consiglieri di maggioranza sono: Lorenzo Trunfio, Luca Brunetti, Pierluigi Scotta, Francesca Tufano e Matteo Giuggia.

Tra i banchi della minoranza siedono: Valentino Inaudi, Marta Peirano, Luca Rinaudo e Samuele Giordano.

Dopo la convalida degli eletti da parte della segretaria comunale Chiara Nasi, il sindaco Quaglia ha aperto il suo intervento con una serie di ringraziamenti alle persone che hanno contribuito alla sua crescita personale e amministrativa.

“Se oggi sono qui a giurare come sindaco – ha dichiarato Quaglia - lo devo a molte persone: alla mia famiglia, che continua a sostenermi ogni giorno, ma anche ai sindaci che hanno accompagnato la mia crescita amministrativa e umana. Un grazie particolare va ai miei predecessori Giancarlo Panero, che mi ha affidato responsabilità quando ero ancora molto giovane, e soprattutto a Giampiero Pettiti, dal quale ho imparato tanto attraverso l'esempio, la passione per il bene comune e la sua schiettezza. A lui voglio rivolgere un pensiero speciale e un sentito applauso di affetto e vicinanza per il momento che sta attraversando. Voglio inoltre ringraziare tutte le persone che hanno scelto di candidarsi e di mettersi in gioco insieme a me e rivolgere un pensiero di stima al consigliere Valentino Inaudi per una campagna elettorale corretta e rispettosa”.

Il neo sindaco ha ribadito la volontà di costruire un'amministrazione aperta al confronto e all'ascolto dei cittadini: “Il lavoro che ci attende non sarà soltanto per la comunità verzuolese, ma sarà fatto con la partecipazione dei verzuolesi. Continueremo con l'ascolto e con gli incontri con i cittadini affrontando i grandi temi del mandato, ma anche i problemi quotidiani che la popolazione ci sottoporrà. Viviamo in una società sempre più complessa e dobbiamo essere capaci di dare risposte concrete e condivise”.

Tra i primi punti sui quali l'amministrazione intende concentrarsi figurano il futuro dell'immobile dell'ex Itis, il nuovo bando per la gestione della casa di riposo, il servizio di refezione scolastica e il miglioramento del decoro urbano.

Il sindaco ha inoltre annunciato un confronto con la società ‘Aprica’ (che opera nella gestione dei rifiuti) per perfezionare alcuni aspetti della raccolta rifiuti e rafforzare le attività di controllo ambientale, con l'obiettivo di mantenere elevati standard di raccolta differenziata.

Sul fronte economico Quaglia ha assicurato attenzione ai conti pubblici e alla ricerca di risorse esterne.

“Siamo determinati a spendere bene le risorse pubbliche, sostenendo i servizi e alimentando gli investimenti attraverso bandi e finanziamenti. Non intendiamo tagliare i servizi ai cittadini, ma vogliamo renderli sostenibili attraverso studio, approfondimento e scelte consapevoli”.

Tra le opere pubbliche indicate come prioritarie figurano gli interventi su via Roma e sulle strade extraurbane di collegamento, il completamento del teatro comunale entro il 2027, il potenziamento della videosorveglianza e il miglioramento dell'organizzazione della polizia locale.

“Sono inoltre già iniziati - ha affermato Quaglia - i lavori di adeguamento. nei locali del Municipio, destinati ad accogliere i militari dell'Arma dei Carabinieri. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle frazioni, definite dal sindaco cuore pulsante della comunità insieme al centro cittadino”.

Non sono mancati riferimenti al futuro dell'area sportiva di via 25 Aprile, alle iniziative culturali e sociali, alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale e al sostegno delle attività produttive del territorio, considerate una risorsa fondamentale per la crescita economica e occupazionale di Verzuolo.

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento ha riguardato la partecipazione democratica e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Analizzando i dati delle ultime elezioni, il sindaco ha espresso preoccupazione per il calo dell'affluenza alle urne e per la scarsa presenza dei giovani tra gli elettori.

“Dobbiamo interrogarci sul perché tanti ragazzi tra i 18 e i 30 anni non si siano recati alle urne. Il Comune è il primo livello istituzionale con cui il cittadino entra in contatto e dobbiamo fare in modo che i giovani si sentano coinvolti. Per questo investiremo sul Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, sullo Spazio Giovani, sullo sport e sulle iniziative che favoriscono la partecipazione. Il voto è una conquista fondamentale della nostra democrazia e dobbiamo lavorare per trasmetterne il valore alle nuove generazioni”.

Quaglia ha infine sottolineato con orgoglio come il nuovo Consiglio comunale presenti un'età media di circa 35 anni, elemento che considera un segnale positivo per il rinnovamento della vita amministrativa locale.

Al termine dell'intervento del sindaco ha preso la parola Marta Peirano, consigliera del gruppo di minoranza ‘Democrazia e Partecipazione’: “Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto, che ci hanno sostenuto, incoraggiato e dato fiducia. Il risultato elettorale non è stato quello che speravamo, ma nessuna percentuale può cancellare la qualità del fermento politico che si è sviluppato attorno alla nostra proposta. È stata una fucina di idee e progetti che continuerà a vivere all'interno del Consiglio comunale e nella mentalità della nostra comunità. - Ha affermato Peirano che ha poi rivendicato il valore del ruolo della minoranza nelle istituzioni democratiche – Accogliamo con rispetto e senso di responsabilità il nostro ruolo. La presenza delle minoranze nei luoghi decisionali è uno dei cardini della democrazia. Saremo una minoranza attenta, presente e costruttiva, pronta a collaborare ogni volta che sarà necessario per il bene di Verzuolo”.

La consigliera ha concluso con un richiamo alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica: “La nostra sfida sarà convincere sempre più verzuolesi che l'impegno civico e la partecipazione meritano attenzione e coinvolgimento. Solo così potremo dare pieno significato al nome della nostra lista, ‘Democrazia e Partecipazione’. Auguriamo a tutto il Consiglio comunale buon lavoro e confermiamo la nostra disponibilità a metterci al servizio della comunità”.

La seduta si è conclusa con l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti comunali presso enti e istituzioni e con l'elezione della Commissione elettorale comunale composta dai membri effettivi: Luca Madala e Lorenzo Trunfio (per la maggioranza) e Marta Peirano (minoranza). Membri supplenti Francesca Tufano e Luca Brunetti (maggioranza) e Samuele Giordano (minoranza)

Nel salutare il pubblico presente, il sindaco Mattia Quaglia ha invitato i cittadini a seguire più da vicino i lavori del Consiglio comunale, annunciando anche la volontà di portare in futuro alcune sedute nelle diverse zone del paese per favorire una partecipazione sempre più ampia alla vita amministrativa di Verzuolo.