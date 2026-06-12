Madonna dell'Olmo, la dirigente delle scuole medie scrive alle famiglie: "Invito i genitori a confrontarsi con i ragazzi sul valore del bene comune"

Le conseguenze per i festeggiamenti degli studenti delle medie di Madonna dell'OImo in occasione dell'ultimo giorno di scuola, con i rifiuti abbandonati nel parco della frazione, hanno fatto storcere il naso ai residenti, costretti a ripulire l'area.

Nulla di terribile o irreparabile ma l' episodio richiede certamente una riflessione, al fine che non si ripeta in occasioni future.

La dirigente Paola Banchio, attraverso il registro elettronico delle famiglie che frequentano l’istituto, ha pubblicato un messaggio.

Gentili Genitori,

con la conclusione dell'anno scolastico, si è purtroppo riproposto un tema sul quale questa istituzione e il corpo docente spendono quotidianamente energie e percorsi formativi: il senso civico e il rispetto del bene pubblico.

Nelle ultime ore è apparso sulla stampa online locale un articolo di cronaca relativo al grave stato di abbandono, sporcizia e disordine in cui è stato lasciato il parco pubblico denominato "Campo Nero" a Madonna dell'Olmo, a seguito dei festeggiamenti per la fine della scuola.

A questo proposito, tengo a sottolineare lo sforzo che la scuola mette in atto ogni giorno: nei giorni immediatamente precedenti la fine delle lezioni, in tutte le classi dell'istituto era stata letta e commentata una comunicazione esplicita che raccomandava ai ragazzi, in caso di pic-nic al parco, di non abbandonare rifiuti e di raccogliere tutto nei sacchetti.

La scuola fa e continuerà a fare tutto il possibile per aiutare i ragazzi a sviluppare il senso civico e il rispetto per gli ambienti e per le cose, un compito che oggi richiede un forte impegno a tutto il personale docente. Tuttavia, questo lavoro non può bastare da solo: è fondamentale una reale sinergia con le famiglie, in particolare nei contesti extrascolastici e nelle ore serali, dove la vigilanza e la guida dei genitori restano il punto di riferimento insostituibile.

Desidero quindi invitare tutti i genitori a ritagliarsi un momento per riflettere con i propri figli su quanto accaduto, a prescindere dal fatto che i ragazzi siano stati o meno coinvolti direttamente nei festeggiamenti al parco.

Fatti di questo tipo, purtroppo negativi, non devono essere ignorati, ma possono e devono trasformarsi in un'importante occasione di confronto a casa. Aiutare i ragazzi a sviluppare una capacità di giudizio critico di fronte a questi episodi è il modo migliore per far capire loro il valore del bene comune e della responsabilità individuale.

Certi della vostra collaborazione e del vostro supporto in questa comune sfida educativa, vi saluto cordialmente ed auguro buone vacanze.