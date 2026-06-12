Borgo San Dalmazzo, oltre 250 partecipanti a “Quattro passi all’ombra del campanile”

Grande partecipazione lunedì 8 giugno per la 9ª edizione di “Quattro passi all’ombra del campanile”, la corsa non competitiva organizzata dall’AVIS di Borgo San Dalmazzo nell’ambito della festa di Borgo Nuovo. Oltre 250 i presenti tra famiglie, bambini, giovani e atleti appartenenti a diverse società sportive del territorio, a conferma di un appuntamento sempre più sentito dalla comunità.

Prima della partenza, il clima di festa ha lasciato spazio a un momento di condivisione con il locale Gruppo Alpini, tra fotografie e saluti, mentre tra i partecipanti era presente anche la sezione “Luigi Pellin” di Cuneo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, rappresentata da alcune socie Veterane.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la cerimonia finale di premiazione, dedicata alla memoria di Piero Morano, figura molto conosciuta e stimata nel mondo sportivo e associativo locale, nonché vicepresidente dell’AVIS di Borgo San Dalmazzo, scomparso improvvisamente lo scorso 4 aprile.

I trofei assegnati alle società partecipanti sono stati offerti dal Gruppo Amici Borgo Nuovo, dall’AVIS e dall’U.N.V.S. “Luigi Pellin” di Cuneo, a testimonianza del profondo legame che univa Morano a queste realtà e del suo impegno a favore dello sport e del volontariato sul territorio.