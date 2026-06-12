Ad Alba due agenti della Polizia Locale feriti durante un intervento nell'area della stazione ferroviaria

La zona della stazione ferroviaria continua a rappresentare uno dei punti più monitorati nell'ambito del nuovo progetto di controllo serale e notturno avviato dalla Polizia locale di Alba.

Proprio durante i servizi effettuati nei giorni scorsi gli agenti hanno dedicato particolare attenzione all'area, anche alla luce di un episodio avvenuto la settimana precedente e richiamato dal comandante Antonio Di Ciancia nel bilancio delle attività svolte.

Secondo quanto riferito dal comandante, un uomo aveva creato problemi durante la manifestazione per la Pace dello scorso 5 giugno, assumendo atteggiamenti aggressivi e provocando momenti di tensione in città. Successivamente il soggetto sarebbe stato coinvolto anche in un tentativo di sottrazione di materiale all'interno di un'attività commerciale di via Roma.

L'intervento degli agenti ha richiesto un'attività di contenimento particolarmente delicata.

“Questo soggetto ci ha creato un po' di parapiglia e di allerta soprattutto quando è stato fermato e identificato”, spiega Di Ciancia.

Durante le operazioni due operatori della Polizia Locale sono stati spintonati e fatti cadere a terra. “La prognosi per loro è stata di tre giorni, fortunatamente soltanto per alcune escoriazioni alle ginocchia”, riferisce il comandante.

L'uomo non è stato arrestato, ma affidato alle cure sanitarie attraverso l'intervento del 118, poiché la situazione richiedeva soprattutto una gestione di carattere assistenziale e sanitario.

L'episodio rappresenta uno degli elementi che hanno spinto il Comando a mantenere alta l'attenzione sull'area della stazione e sulle zone limitrofe nell'ambito del progetto "Alba Sicura".

L'ultimo servizio notturno ha visto la Polizia Locale albese operare al fianco dei militari della Compagnia Carabinieri ( leggi qui ). Dalle 21 alle 4 del mattino cinque operatori sono stati impegnati tra centro storico, corso Piave, controlli stradali e verifiche nei locali pubblici, effettuando ulteriori passaggi e controlli nell'area ferroviaria.

"L'obiettivo – spiega il comandante – non è soltanto intervenire quando emergono criticità, ma presidiare i luoghi più sensibili della città con una presenza visibile e costante, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso di persone e in vista dei grandi appuntamenti estivi".

L'attività rientra nel programma di potenziamento dei controlli approvato dal Comune e destinato a proseguire nelle prossime settimane con verifiche periodiche nei quartieri, nelle aree della movida e nei punti considerati più delicati sotto il profilo della sicurezza urbana.

[Il comandante della Polizia Locale albese Antonio Di Ciancia, a sinistra, col vicecomandante Paolo Tosco]