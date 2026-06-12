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Cronaca | 12 giugno 2026, 11:36

Alba, auto si rovescia in una rotonda di corso Langhe: occupanti in ospedale

Una manovra errata sul cordolo della rotatoria la probabile causa del sinistro

L'automobile capottata presso la rotonda (foto Enrico Pardi)

L'automobile capottata presso la rotonda (foto Enrico Pardi)

Sono stati trasportati al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti i due occupanti della vettura, una Peugeot 308, che intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 12 giugno, è stata protagonista dell’incidente verificatasi presso la rotatoria all’incrocio tra corso Langhe, via Romita e via Santa Barbara.

Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione l’auto è salita sul cordolo della rotonda, finendo per rovesciarsi.

Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del servizio di emergenza di Azienda Zero insieme ai Vigili del Fuoco giunti dal vicino distaccamento.

Questi ultimi hanno liberato dalle cinture i due malcapitati – una coppia di novantenni residenti in zona – aiutandoli a uscire dall’abitacolo e consegnandoli alle cure del 118.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per la regolazione della viabilità e i rilievi del caso.

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