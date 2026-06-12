Alba, auto si rovescia in una rotonda di corso Langhe: occupanti in ospedale

Sono stati trasportati al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti i due occupanti della vettura, una Peugeot 308, che intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 12 giugno, è stata protagonista dell’incidente verificatasi presso la rotatoria all’incrocio tra corso Langhe, via Romita e via Santa Barbara.

Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione l’auto è salita sul cordolo della rotonda, finendo per rovesciarsi.

Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del servizio di emergenza di Azienda Zero insieme ai Vigili del Fuoco giunti dal vicino distaccamento.

Questi ultimi hanno liberato dalle cinture i due malcapitati – una coppia di novantenni residenti in zona – aiutandoli a uscire dall’abitacolo e consegnandoli alle cure del 118.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per la regolazione della viabilità e i rilievi del caso.