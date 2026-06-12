Bra, una donna ferita nello scontro tra due auto in località Crociera Burdina

Violento scontro questa mattina verso le ore 8.30 sulla Strada Statale 231 in località Crociera Burdina dove, per cause in fase di accertamento da parte degli equipaggi della Polizia Locale di Bra, immediatamente sopraggiunti, sul posto si sono scontrate una Opel Agila condotta da una donna residente in zona e una Audi RS3 condotta da un ventenne di Bra.
Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per oltre un’ora per consentire i soccorsi, i rilievi, la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale
Dai primi accertamenti svolti è emerso che il conducente della potente Audi era privo di patente. Per tale motivo è stato contravvenuto per la violazione di "Guida senza aver conseguito la patente di guida".
La donna alla guida dell'Agila è stata trasportata a Verduno per accertamenti.