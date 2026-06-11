Al via i Mondiali di calcio: per quale nazionale farete il tifo? E quale guferete?

Un Mondiale senza l’Italia, ma con gli italiani davanti alla tv. Ci sembra impossibile che giovedì 11 giugno sia iniziata l’edizione più grande di sempre, con 48 nazionali senza gli Azzurri. Oppure no, ci siamo abituati, perché si tratta della terza volta consecutiva. Dodici anni e tre edizioni. Un’eternità per una nazione con quattro stelle sul petto.

E dunque: per chi fare il tifo a questi Mondiali che si giocheranno tra Usa, Canada e Messico?

Difficilissimo tifare per la Bosnia che ci è andata al posto nostro. Anche Francia e Germania non raccolgono le nostre simpatie. I tedeschi ci supererebbero per numero di titoli vinti e questo proprio non sarebbe accettabile. Gli inglesi si uniscono alla lista: che umiliazione sarebbe vederli trionfare dopo averli battuti agli Europei? Forse la Spagna può cogliere più simpatie, grazie al fatto che ogni volta propone una generazione di giovani fenomeni.

In Europa restano Norvegia e Svizzera, altre nostre vecchie conoscenze, che appaiono un po’ lontane. Davvero non accendono la passione. Lo fa invece l’Argentina, oppure l’Olanda, senza dimenticare il Portogallo di Ronaldo, al quale manca solo questo trofeo.

L’alternativa è andare su quelli che hanno una possibilità di vittoria su un milione. Si va a simpatia per Marocco, Algeria, Capo Verde, Senegal, Nuova Zelanda, Paraguay, Messico, Giappone. Di certo non la Corea del Sud: l’arbitro Moreno e il mondiale del 2002 sono ricordo indelebile.

Non vinceranno mai, come non vincerà l’Uzbekistan del capitano dell’ultima Italia, che vinse il Mondiale del 2006. Cannavaro è stato chiamato in panchina a qualificazione già ottenuta, ed è sicuro che riscuoterà la simpatia di parte degli italiani.

Se vogliamo farne una questione di diritti certamente non si può tifare per il Qatar che vieta l’ingresso delle donne allo stadio. Lo stesso vale per l’Iran che a causa della guerra ha rischiato di perdere il posto. Per fortuna non troverà gli Usa nel girone. Tifare per gli americani? No, non è football, è calcio e non è il loro sport.

Invece saranno tanti gli italiani a tifare Brasile e Turchia. Per due motivi, molto semplici. Il primo è la presenza, sulle rispettive panchine di Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella. Il secondo motivo è che esprimono un bel gioco.

La migliore però l’abbiamo tenuta alla fine: il Canada. Perché? Perché arriva ai mondiali da Paese ospitante e ha un allenatore che prima degli uomini ha allenato con successo le donne. E voi per che nazionale farete il tifo?