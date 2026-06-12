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Eventi | 12 giugno 2026, 16:19

Cherasco, alla Biblioteca arriva “Missione Big Bang 2.0”: lo show che racconta l’universo

Sabato 20 giugno un viaggio tra scienza e divertimento con Luca Sorgi: esperimenti dal vivo e quiz per tutte le età

Cherasco, alla Biblioteca arriva “Missione Big Bang 2.0”: lo show che racconta l’universo

Un viaggio lungo 13,8 miliardi di anni, dalle origini dell’universo fino ai giorni nostri, raccontato in modo coinvolgente e accessibile a tutti. È “Missione Big Bang 2.0”, lo spettacolo scientifico in programma sabato 20 giugno alle 10.30 alla Biblioteca di Cherasco.

L’iniziativa, inserita nel progetto di divulgazione “Dalla parte stellare” e ideata e condotta da Luca Sorgi, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi dell’astrofisica attraverso un linguaggio semplice, dinamico e interattivo. L’evento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca civica ed è aperto a un pubblico ampio, dalle famiglie ai bambini a partire dagli 8 anni.

Più che una conferenza tradizionale, si tratterà di un vero e proprio show dal vivo, capace di trasformare concetti complessi in esperienze concrete grazie a esempi visivi, analogie quotidiane ed esperimenti realizzati sul momento. Il pubblico sarà infatti parte attiva dell’incontro, coinvolto direttamente nelle attività e nella scoperta dei fenomeni che regolano il cosmo.

A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento sarà anche un “Astro-Quiz” finale, pensato per mettere alla prova le conoscenze dei partecipanti in modo divertente e stimolante.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto attraverso la piattaforma Eventbrite, cercando “Missione Big Bang 2.0”, oppure tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale. Per informazioni si può contattare la Biblioteca di Cherasco al numero 0172-427017 o via email all’indirizzo biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it.
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