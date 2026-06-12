Moretta, tornano gli “Antichi trattori sotto il Monviso”: due giorni di festa tra tradizione e innovazione

Per il terzo anno consecutivo la città ospita “Antichi trattori sotto il Monviso”, la manifestazione che unisce memoria agricola, gusto e spirito di comunità, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 nell’area dell’ex stazione ferroviaria.

L’evento nasce nell’ambito del progetto transfrontaliero “TRANSFORMATION – Rete per la formazione” e vede il coinvolgimento del Comune di Moretta, Agenform, dell’Associazione Trattori e Trattoristi di Murello, di Com.Art e della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Una collaborazione che negli anni ha trasformato la rassegna in una vera festa popolare capace di coniugare tradizione e innovazione, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati.

Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, l’esposizione e il raduno di trattori d’epoca, simbolo della meccanizzazione agricola piemontese. Sabato pomeriggio e domenica mattina i mezzi storici sfileranno per le vie cittadine con passerella finale in piazza Umberto I, offrendo uno spettacolo suggestivo e partecipato.

Accanto ai motori, spazio a un ricco programma di attività: laboratori creativi e didattici curati da Com.Art, esperienze legate alla tradizione contadina e alla trasformazione alimentare, area giochi per bambini, street food e una nuova sezione dedicata al mercatino di pezzi di ricambio e modellismo agricolo.

La giornata di sabato si concluderà con la sfilata serale e la musica dell’orchestra Loris Gallo, mentre domenica sarà caratterizzata anche da momenti istituzionali e formativi legati ad Agenform, con il ritrovo degli ex allievi e un pranzo aperto al pubblico su prenotazione.

Non mancheranno ulteriori attrazioni, come il “battesimo della sella” e gli spettacoli equestri, a completare un fine settimana pensato per tutte le età.

A chiudere la manifestazione, la premiazione degli espositori e il passaggio ideale verso i festeggiamenti di San Giovanni, confermando ancora una volta Moretta come punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni locali e della cultura rurale del territorio.



