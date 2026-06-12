Cuneo, “A tutto tondo” entra nel vivo: una settimana di eventi tra musica, cinema e partecipazione

Si avvicina l’edizione 2026 di “A tutto tondo”, il festival del Rondò dei Talenti che unisce educazione, cultura e comunità, anticipato da una settimana di appuntamenti per entrare nel clima della manifestazione.

Il programma di “Aspettando A tutto tondo” prenderà il via mercoledì 1° luglio alle 20,30 nella piazza antistante il Rondò con il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini. Una formazione tra le più celebri al mondo, nata nel 1963 da Mariele Ventre con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla musica valorizzandone il ruolo educativo.

Grazie alla collaborazione con A.I.A.C.E. Torino, spazio anche al cinema sotto le stelle con due proiezioni alle 21,30: venerdì 3 luglio “School of Life” di Giuseppe Marco Albano (2025) e domenica 5 “The Straight Story” di David Lynch (1999). Sabato 4 luglio, sempre alle 21,30, appuntamento con il teatro disegnato di Gek Tessaro e il suo “Pierino e il lupo”, rilettura contemporanea del classico di Prokofiev.

Il festival entrerà poi nel vivo da mercoledì 8 a sabato 11 luglio, articolandosi attorno a quattro parole chiave: cittadinanza globale e diritti, nutrimenti educativi, lentezza e partecipazione, immaginazione e coraggio. Le giornate si apriranno già al mattino, dalle 7,30, con attività che spaziano tra camminate, meditazione, yoga, pilates e forest bathing.

Tra gli appuntamenti principali, mercoledì 8 luglio alle 21,30 lo spettacolo “Prometeo: tra ribellione, sacrificio e partecipazione” a cura di PoEM insieme agli enti del bando “Impegnati nei Diritti”. Giovedì 9, nel pomeriggio, protagonisti quattro autori e divulgatori – Kento, Nogaye Ndiaye, Andrea Bariselli e Marco Mazzaglia – con riflessioni dedicate al mondo giovanile, mentre in serata lo stesso Kento porterà in scena “La cella di fronte”, intenso racconto sul tema delle carceri minorili.

Venerdì 10 luglio sarà dedicato al tema della lentezza, con la conferenza esperienziale dell’ecofilosofa Diana Tedoldi, seguita in serata dalla proiezione del film “Perfect Days” di Wim Wenders. Durante la giornata verrà inoltre presentata l’opera collettiva “Trasmissione in diretta”, realizzata da studenti di diverse scuole del territorio nell’ambito dei laboratori artistici.

Gran finale sabato 11 luglio: al mattino il convegno nazionale allo Spazio Varco, mentre per tutta la giornata il Rondò dei Talenti si trasformerà in un’agorà con stand, laboratori e attività della fiera dedicata al mondo educativo. Nel pomeriggio, in collaborazione con il Mirabilia Festival, spazio a spettacoli e performance per tutte le età.

Un programma ricco e articolato che conferma “A tutto tondo” come uno degli appuntamenti di riferimento per il territorio, capace di coinvolgere pubblici diversi e stimolare riflessioni sui temi dell’educazione, della comunità e del futuro.