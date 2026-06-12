Foam’s American Day 2026: tre giorni all’insegna dei motori americani a Vicoforte

I rombi dei motori americani sono pronti a tornare protagonisti con la 14ª edizione del “Foam’s American Day – American Motors Party”, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Vicoforte. Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di auto e cultura americana, capace ogni anno di richiamare centinaia di partecipanti e visitatori da tutta Italia.

L’evento, organizzato dal F.O.A.M. Club, offrirà un ricco programma all’insegna del divertimento e della convivialità. L’ingresso sarà completamente gratuito e i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera tipica dei grandi raduni statunitensi grazie a musica dal vivo, stand, area drink, food e possibilità di campeggio.

Protagonisti assoluti saranno naturalmente i mezzi americani, dalle storiche muscle car alle custom car, passando per pick-up, hot rod e motociclette che hanno fatto la storia della cultura motoristica d’oltreoceano. Un’occasione unica per ammirare da vicino veicoli iconici, confrontarsi con altri appassionati e vivere un weekend dedicato alla passione per i motori.

Nel corso delle tre giornate non mancheranno momenti di intrattenimento, esposizioni e occasioni di incontro tra collezionisti, club e semplici curiosi, in un contesto che unisce tradizione motoristica e spirito di festa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori attraverso i canali social del F.O.A.M. Club o consultare il sito ufficiale www.foam-club.it.