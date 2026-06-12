Ceresole d’Alba, torna la Fiera delle Terre Rosse: tre giorni di eventi, sapori e tradizioni

È tutto pronto per l’VIII edizione della Fiera delle Terre Rosse, in programma da giovedì 12 a sabato 14 giugno 2026. La manifestazione torna a proporre un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, alle tradizioni locali, al mondo agricolo e alle eccellenze del territorio, con iniziative pensate per tutte le età.

La fiera si aprirà venerdì 12 giugno con la serata street food nella tensostruttura di piazza Caccia, la cena a cura della Pro Loco e la musica della band Tutta Fuffa. Nel corso della giornata sono previste anche l’esposizione di bici e bike test, la gara a bocce organizzata dalla società bocciofila e altri momenti di incontro diffusi nel paese.

Sabato 13 giugno il programma entrerà nel vivo con numerose attività: dalla camminata delle Terre Rosse alla scoperta del territorio ceresolese, agli showcooking, dalle presentazioni di progetti dedicati al benessere e alla partecipazione, fino allo spettacolo di marionette, ai giochi per i più piccoli e alla serata gastronomica dell’Osteria delle Terre Rosse. In serata spazio anche alla musica con la “Notte delle Terre Rosse” animata dalla TnT Party Band.

Domenica 14 giugno la giornata sarà dedicata a esposizioni, incontri e alla tradizionale inaugurazione ufficiale della fiera, prevista alle 11.30 nel cortile del Castello con aperitivo e ballo d’epoca del gruppo Balastorie di Torino. In programma anche il mercato dei produttori, la mostra di modellismo agricolo, l’esposizione di macchine agricole, la fattoria didattica, le visite guidate al muBATT e altri appuntamenti gastronomici e culturali.

Non mancheranno i momenti di approfondimento, con un convegno dedicato all’eccellenza della carne bovina di razza piemontese certificata e alla filiera di qualità sostenibile, oltre a iniziative pensate per valorizzare la partecipazione delle famiglie, delle associazioni, dei volontari e delle realtà produttive locali.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori invitano la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi, per vivere insieme l’atmosfera della Fiera delle Terre Rosse 2026 e riscoprire, attraverso eventi e sapori, l’identità autentica di Ceresole d’Alba e del Roero.