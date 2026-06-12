BASKET / Titolo regionale Csi per i ragazzi della GrandaCollege Under 14

La stagione da sogno della GrandaCollege Under 14 si arricchisce di un nuovo, straordinario capitolo.

Dopo una regular season vissuta costantemente nelle zone alte della classifica, con una presenza fissa tra le prime tre formazioni del campionato CSI, i ragazzi allenati da Thomas Pashollari hanno completato una vera e propria cavalcata trionfale culminata con la conquista del titolo regionale.

Il percorso verso il successo non è stato privo di ostacoli. In semifinale è servita una prova di grande carattere per avere la meglio sul Basket Cairo, mentre nella finalissima provinciale contro i Gators la GrandaCollege ha trovato il colpo vincente a pochi secondi dalla sirena, imponendosi di appena due punti al termine di una sfida combattutissima.

L'ultimo atto è andato in scena sabato 6 giugno, quando la formazione piemontese ha affrontato il NewBasketTeam di San Salvatore Monferrato nella finale regionale. Una gara intensa ed equilibrata, caratterizzata da continui break e controbreak e da sorpassi che hanno tenuto il risultato in bilico fino agli ultimi istanti. Nel quarto conclusivo nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il largo, con il vantaggio che è passato più volte da una parte all'altra senza mai superare i due punti di scarto.

Quando tutto lasciava pensare ad un tempo supplementare per decidere chi avrebbe staccato il pass per le nazionali, è arrivata la giocata destinata a entrare nella storia della stagione: una tripla realizzata a 2,9 secondi dalla fine ha spezzato l'equilibrio e le speranze degli avversari, consegnando alla GrandaCollege il titolo di campione regionale CSI.

Un successo che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e che apre ora le porte all'appuntamento più importante: le finali nazionali CSI, in programma dal 21 al 25 giugno a Pesaro, dove i ragazzi di coach Pashollari proveranno a proseguire il loro straordinario cammino.