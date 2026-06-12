VOLLEY GIOVANILE / VBC Mondovì, Ronco nuovo perno tecnico: guiderà il vivaio e sarà vice in prima squadra

Il VBC Mondovì compie un passo significativo nella costruzione del proprio futuro tecnico e societario annunciando l’ingaggio di Federico Ronco. Il tecnico torinese assumerà un doppio incarico di rilievo: sarà Responsabile e Supervisore del Settore Giovanile, oltre a ricoprire il ruolo di secondo allenatore della Prima Squadra.

Allenatore di professione, Ronco rappresenta un profilo giovane ma già strutturato, in possesso della qualifica federale di Secondo Grado e di un percorso formativo maturato in contesti di alto livello. Nel suo curriculum spiccano infatti le esperienze nei settori giovanili di Moncalieri e Pallavolo Torino, realtà storicamente riconosciute per la qualità del lavoro e la competitività.

La scelta di approdare a Mondovì coincide anche con una decisione personale importante: Ronco si trasferirà stabilmente nella “Città delle Mongolfiere”, con l’obiettivo di lavorare a tempo pieno e in stretta sinergia con il territorio, contribuendo alla crescita del vivaio e al consolidamento della prima squadra.

Nel nuovo incarico avrà il compito di supervisionare metodologicamente l’intero settore giovanile, guidando direttamente alcune selezioni, e allo stesso tempo affiancherà lo staff tecnico della Prima Squadra in panchina, rafforzando il collegamento tra base e vertice del progetto sportivo.

Con questo innesto, il club monregalese ribadisce la volontà di investire su figure professionali capaci di creare continuità e sviluppo, puntando su un modello integrato che valorizzi il percorso dei giovani atleti fino all’approdo in prima squadra.

A Federico Ronco il benvenuto della dirigenza, dello staff e dei tifosi biancoblù, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni condivise.