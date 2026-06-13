Fulvio Rubiolo, saluzzese, riconfermato per la terza volta alla presidenza del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente

Fulvio Rubiolo, confermato alla presidenza del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (Csea)

Come da previsioni, Fulvio Rubiolo è stato confermato presidente del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (Csea), che si occupa della raccolta rifiuti sul territorio saluzzese, saviglianese e fossanese, durante l’assemblea dei sindaci svoltasi giovedì sera nel municipio di Saluzzo.

Riconfermato un solo membro uscente, Massimo Colombero, consigliere comunale di Costigliole Saluzzo.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono new entry: Alessandro Todeschelli, commercialista di Savigliano, Edoardo Trezzolani, farmacista di Fossano; Giulia Valfrè, specialista in igiene industriale, di Racconigi.



Per Rubiolo, ex amministratore saluzzese, si tratta del terzo mandato consecutivo.

Il nuovo cda, dopo il cambio di gestione della ditta che si occupa della raccolta rifiuti in 53 Comuni dell’area saluzzese, saviglianese e fossanese, dovrà gestire – anche sotto il profilo della comunicazione all’utenza (finora mancata) – le nuove modalità che prevedono riduzioni di passaggi e cercare di mantenere sotto controllo gli aumenti dei costi che si annunciano sulle bollette Tari per i cittadini-utenti.

Il sistema della raccolta porta a porta nei maggiori Comuni sta evidenziando parecchie criticità, così come la raccolta differenziata non è più stata promossa con adeguate campagne di informazione.

All’orizzonte c’è poi la questione della discarica di Villafalletto, che sta per andare a scadenza, tema anche questo che dovrà essere monitorato e gestito da questo cda.