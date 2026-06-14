BASKET / L'Abet Bra vola in Divisione Regionale 1

Vittoria in gara 3 della finale playoff e promozione in Divisione Regionale 1 per l'Abet Bra.

La squadra guidata da coach Sanino e Tunzi chiude con la vittoria più importante del campionato contro Oasi Laura Vicuna Rivalta, davanti ad un numeroso e caldo pubblico.

Stagione da protagonisti quella disputata, con un gruppo totalmente braidese di giocatori e staff tecnico.

La stagione regolare chiusa al primo posto grazie a 15 vittorie consecutive finali (record complessivo 22 vinte e 4 perse) ha consentito ai braidesi di avere il fattore campo per tutti i turni playoff.

Nel primo turno Bra si è dovuta confrontare contro la ostica Beinasco, serie chiusa sul 2-1. Secondo turno contro l'esperta Venaria anche qui chiudendo la serie sul 2-1.

Nell'atto finale, per non farsi mancare nulla nuovamente a gara 3 in una partita non per deboli di cuore, risolta solamente ad una manciata di secondi dalla fine, per 66-65.

"Non si può descrivere l'emozione che stiamo vivendo in queste ore - il commento di coach Sanino - vincere un campionato non è mai banale e questo risultato è frutto dello sforzo profuso da tutti quanti i ragazzi, vetarani e giovani che, dal primo settembre si sono allenati in palestra con attenzione e dedizione per un unico obiettivo. Vincerlo poi con ragazzi tutti braidesi ha un sapore davvero speciale. Abbiamo superato momenti difficili, compresi infortuni gravi, ma i ragazzi hanno sempre dimostrato carattere e voglia di reagire. Da ringraziare anche tutto il pubblico che ci ha sempre sostenuto e che nei playoff è diventato davvero un aiuto importantissimo. Grazie a tutti Ragazzi. Siete speciali!"