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Sport | 14 giugno 2026, 20:42

CALCIO ECCELLENZA / UFFICIALE: Luca Moscarello è il nuovo allenatore della Monregale ( VIDEO)

L'albese Luca Mascarello è ufficialmente il nuovo tecnico della Monregale. La società del presidente Alessandro Curti lo ha presentato questa sera in occasione della conferenza stampa di fine stagione

Il neo tecnico della Monregale Luca Mascarello

Il neo tecnico della Monregale Luca Mascarello

Ora è ufficiale: la panchina della Monregale è stata affidata a Luca Mascarello. Il tecnico albese è stato presentato questa domenica sera nel Centro Sportivo Monregalese, in occasione della conferenza stampa di fine stagione. 

Mascarello è reduce dalla breve parentesi con il Narzole (Promozione), visto che a novembre squadra e società hanno deciso di separarsi consensualmente. Il nuovo tecnico della Monregale, che subentra a Michele Magliano, vanta numerose esperienze tra Promozione ed Eccellenza e il suo nome è legato soprattutto alla Cheraschese, società con cui è rimasto legato per ben nove anni. Ecco la sua prima intervista da tecnico biancorosso:

Matteo La Viola

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