CALCIO ECCELLENZA / UFFICIALE: Luca Moscarello è il nuovo allenatore della Monregale ( VIDEO)

Ora è ufficiale: la panchina della Monregale è stata affidata a Luca Mascarello. Il tecnico albese è stato presentato questa domenica sera nel Centro Sportivo Monregalese, in occasione della conferenza stampa di fine stagione.

Mascarello è reduce dalla breve parentesi con il Narzole (Promozione), visto che a novembre squadra e società hanno deciso di separarsi consensualmente. Il nuovo tecnico della Monregale, che subentra a Michele Magliano, vanta numerose esperienze tra Promozione ed Eccellenza e il suo nome è legato soprattutto alla Cheraschese, società con cui è rimasto legato per ben nove anni. Ecco la sua prima intervista da tecnico biancorosso: