Santo Stefano Belbo, Bra, Ceva, Mondovì: l'estate delle bocce quadre entra nel vivo

Prosegue senza sosta il viaggio delle bocce quadre, che, dopo le numerose tappe del progetto sociale "ParalleleBipedi a Qonforto" (che proseguirà per tutto il 2026) si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti, portando il gioco più irregolare e inclusivo d'Italia in manifestazioni di grande richiamo tra sport, cultura e intrattenimento.

Il primo appuntamento sarà domenica 21 giugno a Ceva, dove le Bocce Quadre saranno protagoniste di "G@S! - Artigiani in Sport", l'iniziativa promossa da ANCoS e Confartigianato Cuneo che unisce attività sportive, spettacolo e valorizzazione del territorio. Lo stand dell'associazione offrirà a curiosi e appassionati la possibilità di cimentarsi direttamente con il gioco, scoprendo una disciplina capace di sorprendere ad ogni lancio. Spazio poi alla musica e alla convivialità con la presenza venerdì 26 giugno ad "Aperitivi in Consolle" di Bra, manifestazione che ogni estate anima il centro cittadino con dj set, incontri e occasioni di socializzazione. Anche in questo contesto le bocce quadre proporranno attività aperte a tutti, confermando la loro capacità di adattarsi ai contesti più diversi e di coinvolgere persone di ogni età.

Le bocce dalla traiettoria imprevedibile faranno poi tappa domenica 28 giugno a Santo Stefano Belbo nell'ambito del prestigioso Pavese Festival, uno degli eventi culturali più importanti del territorio, tra letteratura e spettacolo dal vivo. Accanto alle prove di gioco troverà spazio anche l'espressione culturale più vivace del mondo delle bocce quadre, ossia anche la mostra "CubiQa", il progetto artistico che racconta il mondo cubico attraverso opere, immagini e installazioni, creando un dialogo originale tra creatività, cultura e partecipazione. Ma il cuore dell'estate cubica batterà come sempre a Mondovì: cresce infatti l'attesa per il ritorno di "ParalleleBipedi a confronto", in programma il 31 luglio.

L'associazione è al lavoro per costruire un'edizione speciale, con un parterre di ospiti di assoluto rilievo che sarà annunciato nelle prossime settimane, in una conferenza stampa dedicata.

A seguire, l'1 e 2 agosto, andranno in scena il 14° campionato italiano di bocce quadre, l'evento più atteso dell'anno per giocatori, appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia: due giornate di sfide, divertimento e imprevedibilità che celebreranno ancora una volta lo spirito autentico di un gioco capace di unire persone, generazioni e territori.

«Le Bocce Quadre continuano a dimostrare come il gioco possa essere uno straordinario strumento di incontro – spiegano dall'associazione –. Dalle Case di riposo ai festival culturali, dagli eventi sportivi alle piazze, ovunque troviamo persone pronte a mettersi in gioco, sorridere e condividere un'esperienza fuori dagli schemi. È questa la vera forza delle bocce quadre».

Info: Associazione Bocce Quadre – boccequadremondovi@gmail.com – www.boccequadre.it