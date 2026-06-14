SKIROLL / Emanuele Becchis a segno nella sprint di Coppa Italia NextPro di Sgonico

Becchis e Mortagna (foto: sito fisi)

Si sta disputando a Sgonico (Ts) la tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll, organizzata dalla SS Mladina e il supporto del Comune di Sgonico.

Nella sprint in tecnica libera che ha aperto il programma, la gara femminile ha registrato la vittoria nella categoria giovani/senior di Alba Mortagna (Valdobbiadene) davanti a Lisa Bolzan (SC Orsago) e a Maria Invernizzi (Valsassina), con la slovena Tinkara Sitar terza nell’ordine d’arrivo.

La prova maschile ha registrato il successo di Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime) su Michele Valerio (US Carisolo) e Riccardo Masiero (Valdobbiadene).

Nella categoria Children femminile si è imposta Sofia Proietti Cignitti davanti ad Adele Fortunato, entrambe del Winter Sport Club Subiaco, mentre il terzo posto è andato a Sofia Orsi (US Carisolo). Fra i maschi trionfo di Martino Folchi (Valle Anzasca) sullo sloveno Tone Sustersic e a Filippo Armellin (Skicollege Veneto).