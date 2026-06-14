 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 14 giugno 2026, 15:19

SKIROLL / Emanuele Becchis a segno nella sprint di Coppa Italia NextPro di Sgonico

L'atleta bovesano dell'Entracque Alpi Marittime ha avuto la meglio su Michele Valerio e Riccardo Masiero. Al femminile successo di Alba Mortagna

Becchis e Mortagna (foto: sito fisi)

Becchis e Mortagna (foto: sito fisi)

Si sta disputando a Sgonico (Ts) la tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll, organizzata dalla SS Mladina e il supporto del Comune di Sgonico.

Nella sprint in tecnica libera che ha aperto il programma, la gara femminile ha registrato la vittoria nella categoria giovani/senior di Alba Mortagna (Valdobbiadene) davanti a Lisa Bolzan (SC Orsago) e a Maria Invernizzi (Valsassina), con la slovena Tinkara Sitar terza nell’ordine d’arrivo. 

La prova maschile ha registrato il successo di Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime) su Michele Valerio (US Carisolo) e Riccardo Masiero (Valdobbiadene).

Nella categoria Children femminile si è imposta Sofia Proietti Cignitti davanti ad Adele Fortunato, entrambe del Winter Sport Club Subiaco, mentre il terzo posto è andato a Sofia Orsi (US Carisolo). Fra i maschi trionfo di Martino Folchi (Valle Anzasca) sullo sloveno Tone Sustersic e a Filippo Armellin (Skicollege Veneto). 

fisi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium