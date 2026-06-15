Ufficializzato in Albania il gemellaggio tra Bra e Lezhe

Questa mattina a Lezhë, in Albania, è stato ufficialmente sottoscritto un nuovo gemellaggio per il Comune di Bra. L'importante protocollo internazionale – già approvato all’unanimità dal Consiglio comunale cittadino – è stato firmato dal sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e dal sindaco di Lezhë, Pjerin Ndreu, sancendo un legame istituzionale che unisce ufficialmente le due comunità.

Il gemellaggio si pone l'obiettivo di consolidare e istituzionalizzare la cooperazione tra le due realtà su molteplici fronti, con un focus prioritario sul settore scolastico e formativo, sullo scambio culturale, economico e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

"La firma di questa mattina è stata un momento emozionante e di forte intensità, capace di mettere storie, tradizioni e legami personali al servizio di un cammino comune - ha dichiarato il sindaco di Bra, Gianni Fogliato -. Le occasioni di collaborazione tra le nostre due realtà spaziano su numerosi settori e abbiamo già gettato le basi per i primi progetti concreti legati al mondo della scuola. Questo accordo non è un traguardo, ma una tappa fondamentale e un punto di partenza per il nostro futuro. È stato inoltre particolarmente bello e significativo condividere questo momento non solo con i colleghi dell’Amministrazione, ma anche con alcuni nostri concittadini originari di Lezhë, che rappresentano il ponte naturale e quotidiano tra le due comunità".

Alla cerimonia solenne, oltre a numerosi rappresentanti dell’Amministrazione di Lezhe, ha preso parte una delegazione braidese composta dall’assessore Lucilla Ciravegna, dal presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo e dai consiglieri comunali Marina Isu e Davide Tripodi.

Dopo la cerimonia istituzionale, la giornata è proseguita con un momento conviviale presso l'agriturismo e fattoria didattica "Mrizi i Zanave", una realtà d'eccellenza del territorio albanese che opera attivamente per la valorizzazione dei prodotti locali. La struttura, che dà lavoro a più di 100 persone sostenendo e valorizzando l’intero indotto della zona, collabora strettamente con Slow Food Albania; durante l'incontro è stata anche ricordata con affetto la figura del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.