Aperte le iscrizioni per il "laboratorio di terapia forestale" in Valle Maira

Nel bosco si sta bene. E chi non lo sa?

Ognuno di noi ha sperimentato l'appagamento dello spirito e del corpo dopo una passeggiata fra gli alberi, in un contesto naturale, lontano dallo stress del quotidiano e dalle eccessive sollecitazioni pressoché in ogni campo individuale, a livello familiare, professionale, di studio o affettivo.

Questo “star bene nel bosco” non è solo una constatazione, ma è stato analizzato e provato scientificamente, tanto che CAI e CNR, dal 2020, hanno elaborato un modello scientifico, che riconosce in questa pratica un valore a livello sanitario, quale strumento preventivo e terapeutico.

Proprio in questa ottica è stato organizzato il LABORATORIO DI TERAPIA FORESTALE previsto all’interno del Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

Il laboratorio, destinato ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni, vuole essere un momento di connessione con la natura permettendo di fruire di un'esperienza di benessere capace di ridurre lo stress quotidiano.

Sono previsti 5 incontri condotti dallo psicoterapeuta dott. Andrea Testa, esperto del settore, con il supporto della guida ambientale escursionistica Demetrio Zema.

Le date degli incontri sono:

26 giugno ore 17.00 presentazione del laboratorio a Macra presso l’Infoecopoint

4 luglio ore 14:30 -18:30 a Celle di Macra

11 luglio ore 14:30 -18:30 a Elva

18 luglio ore 14.30-18.30 a Marmora

25 luglio ore 14.30-18.30 a Stroppo

Il primo appuntamento è a Macra, presso l’Infoecopoint-Sportello Ecomuseo, per la presentazione del Laboratorio .

I luoghi di incontro delle attività in esterno sarà comunicato successivamente .

Al termine delle attività in esterno sarà offerta ai partecipanti apericena

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

La partecipazione è gratuita

Richiesta la iscrizione

Per Info e iscrizioni: Centro Servizi _AFP Dronero – e-mail segreteria.servizi@afpdronero.it – o via WhatsApp 388.3704339