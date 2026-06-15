Bra Servizi in onda su Rai 2 con Greenthesis all’interno del programma Urban Green

Riutilizzo e innovazione tecnologica al servizio della trasformazione sostenibile: un viaggio tra tecnologie avanzate, riutilizzo delle risorse e trasformazione sostenibile. È disponibile su RaiPlay, con la partecipazione di Sonia Piumatti (Executive Director Bra Servizi), la nuova puntata di Urban Green con Greenthesis Group.

A Bra Servizi, il lavoro parte da un principio chiave: recuperare tutto il recuperabile, anche quando in origine non è stato gestito correttamente, trasformando rifiuti e scarti in nuove risorse attraverso un approccio circolare con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e generare valore per il territorio utilizzando soluzioni integrate e all’avanguardia.

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