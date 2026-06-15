Dall’impegno civile alla letteratura: il laboratorio creativo del Liceo Arimondi tra Roth e la Storia

La Provvidenza in 156 frammenti: l’audace riscrittura di Joseph Roth.

Il laboratorio di lettura espressiva, nato da un’idea di Maurizio Biancotti con la collaborazione tecnica di Luca O'Connor, ha trasformato un progetto teatrale scolastico in una monumentale opera video dedicata a La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth.

L’opera si articola in 156 frammenti video divisi in quattro atti, in cui gli studenti hanno dato vita ad Andreas Kartak, il clochard protagonista del capolavoro di Roth. Attraverso questa narrazione, i ragazzi hanno esplorato il concetto di Provvidenza rothiana, lontano dalla visione punitiva o sanzionatoria: qui, la Provvidenza si manifesta come un dono gratuito, un'opportunità di riscatto che restituisce dignità all'individuo.

Il successo di questa "operazione complessa, ma di grande valore artistico", è dovuto alla straordinaria forza espressiva del gruppo di lavoro, composto da Silvia Biancotto, Lorenzo Ragazzi, Vittoria Fornasiero, Gianmaria Saimandi, Sofia Caldo, Giovanni Fornasiero e Lorenzo Musco. Gli studenti non si sono limitati a interpretare un testo, ma hanno trasformato la letteratura in un mosaico vivente sulla condizione umana.

Lo stesso gruppo creativo ha declinato il proprio impegno anche sul fronte della memoria storica, realizzando un progetto dedicato alla Liberazione e alla nascita della Repubblica: "Lo sguardo sulla Storia": l’omaggio al 25 Aprile e al 2 Giugno, con l’ulteriore supporto di Giulia Maxia, Elisa Davico, Martina Tortone e Anna Capello e la preziosa collaborazione del professor Mauro Ramonda, gli studenti hanno dato vita a momenti di vero e proprio cinema neorealista.

Il lavoro, pensato per celebrare il 25 Aprile, si spinge fino al 2 giugno 1946, portando sullo schermo l'intensità delle donne italiane che, per la prima volta, si recavano alle urne. Attraverso un’estetica ricercata e una cura particolare per il linguaggio cinematografico, il laboratorio ha saputo evocare un passaggio epocale, trasformando le immagini d'archivio e la recitazione in un atto di cittadinanza attiva.

Laboratori che vanno oltre la didattica

Che si tratti di confrontarsi con le atmosfere rarefatte di Roth o con la concretezza storica del primo voto femminile, l’operazione condotta da Biancotti, O'Connor e Ramonda dimostra come la scuola possa diventare un centro di produzione culturale di alto profilo.

Il risultato non punta alla perfezione formale, ma alla verità del momento. I video nati da questo percorso non sono semplici esercitazioni, ma tessere di una ricerca costante: quella di giovani che, attraverso la voce e l'immagine, imparano a interrogare il passato per dare senso al presente.