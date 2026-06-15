Auto si ribalta in una scarpata a Baldissero d’Alba: donna salvata dopo lunga ricerca

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 15 giugno) lungo la strada provinciale 10, nel tratto che collega Ceresole con Sommariva Perno, poco prima della zona delle piscine, dove una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La prima chiamata al Numero Unico di Emergenza è arrivata intorno alle 13. Dalle informazioni raccolte era emerso che si era verificato un incidente, ma la localizzazione del mezzo si è rivelata subito complessa. La zona, infatti, è caratterizzata da una copertura telefonica limitata e, dopo il primo contatto, non è stato più possibile mettersi nuovamente in comunicazione con la persona che aveva richiesto aiuto.

Sono quindi scattate le ricerche nell’area indicata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una prima partenza dal distaccamento di Alba, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. Le verifiche iniziali non hanno consentito di individuare immediatamente il veicolo e le operazioni sono proseguite ampliando il raggio di ricerca e coinvolgendo anche i familiari della donna per acquisire ulteriori elementi utili.

Nel frattempo era stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco da Torino e avviata la procedura per l’impiego di un secondo elicottero proveniente da Varese, dotato di strumentazione specifica per la ricerca attraverso le celle telefoniche.

Prima dell’arrivo dei mezzi aerei, però, la donna è stata individuata dalle squadre di terra. L’autovettura era uscita di strada ed era finita capottata in una scarpata piena di rovi a margine della carreggiata.

La conducente è stata raggiunta dai soccorritori e affidata al personale del 118. Al momento del recupero era cosciente e parlava con gli operatori. Successivamente è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono ora in corso le operazioni di recupero del veicolo incidentato. Le cause dell’uscita di strada sono in fase di accertamento.