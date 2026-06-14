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Cronaca | 14 giugno 2026, 18:31

Valdieri: incidente alpinistico sul Corno Stella, un codice rosso

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 che ha individuato la cordata in difficoltà composta da un infortunato e due compagni illesi

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Valdieri per un incidente alpinistico sul Corno Stella. 

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 dal gestore del Rifugio Bozano che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello Spigolo Inferiore, sulla parete meridionale della montagna. 

Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 che ha individuato la cordata in difficoltà composta da un infortunato e due compagni illesi. 

L'uomo era precipitato in fase di arrampicata riportando un grave politrauma con importante emorragia, nonostante la corda che ha trattenuto la caduta.

L'equipe è stata sbarcata sul posto al verricello e lo ha stabilizzato prima di imbarcarlo sull'elicottero, sempre al verricello, per il trasferimento in ospedale con un codice rosso. 

Il tecnico del Soccorso Alpino è rimasto in parete con i compagni di cordata in attesa del recupero da parte del velivolo, in seguito all'ospedalizzazione, ma nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate impedendo l'intervento dal cielo. 

Il gruppo ha quindi iniziato la discesa dalla parete in corda doppia e sta procedendo in direzione del rifugio Bozano.

cs

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