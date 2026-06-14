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Cronaca | 14 giugno 2026, 20:59

Cinque feriti nello scontro tra due autovetture a Sommariva Perno

Sul posto ambulanze del 118 e Vigili del fuoco provenienti da Alba e Bra

Il luogo dell'incidente e i soccorsi sul posto

Il luogo dell'incidente e i soccorsi sul posto

Sono cinque le persone rimaste ferite nel violento scontro tra due autovetture verificatosi intorno alle 20 di questa sera, domenica 14 giugno, all’uscita del centro storico di Sommariva Perno, lungo la strada provinciale 10 in direzione Corneliano-Alba.

La dinamica del sinistro non è al momento chiara.

Sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze del servizio di emergenza di Azienda Zero che stanno prendendo in carico i feriti, nessuno dei quali pare in condizioni tali da destare preoccupazione. Insieme a loro stanno operando squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Alba e dal distaccamento volontari di Bra.

Redazione

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