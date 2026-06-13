Rissa dopo una festa degli studenti a Mondovì: indagini in corso, carabinieri al lavoro per chiarire le responsabilità

Resta avvolta nel riserbo l’indagine avviata dai carabinieri su quanto accaduto a Mondovì nel pomeriggio di martedì 10 giugno, quando una festa privata legata alla conclusione dell’anno scolastico sarebbe degenerata in un episodio di violenza.

Secondo quanto trapelato, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 15.30 nell’area sportiva comunale di Piazza, dove si stava svolgendo un evento che aveva richiamato oltre 500 studenti dei licei cittadini. La situazione sarebbe precipitata dopo l’arrivo di un gruppo di giovani non appartenenti all’ambiente scolastico.

Da un iniziale confronto verbale si sarebbe rapidamente passati a uno scontro fisico, avvenuto all’esterno della zona della festa, in particolare nell’area del parcheggio. Alcuni testimoni avrebbero riferito di spintoni e colpi, e non sarebbe escluso anche l’utilizzo di una bottiglia come oggetto contundente durante la colluttazione.

Quando la situazione ha iniziato a degenerare, i responsabili dell’impianto sportivo avrebbero chiesto l’interruzione dell’evento e l’allontanamento dei partecipanti. Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri per riportare la calma e avviare i primi accertamenti.

Da parte degli inquirenti, al momento, arriva la conferma del massimo riserbo. Le indagini sono ancora in corso e, secondo quanto riferito, sono in fase di identificazione sia gli organizzatori della festa sia le persone coinvolte nei disordini, anche alla luce di eventuali responsabilità individuali.

Negli ultimi giorni sarebbero state formalizzate alcune denunce per lesioni, mentre diversi giovani coinvolti sarebbero ricorsi alle cure mediche per accertamenti. Non si registrano, tuttavia, ricoveri ospedalieri.

L’attenzione degli investigatori resta ora concentrata sulla ricostruzione precisa della dinamica e sull’individuazione di tutte le posizioni coinvolte in una vicenda che ha interrotto bruscamente quella che doveva essere una giornata di festa per gli studenti monregalesi.