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Cronaca | 15 giugno 2026, 08:05

In fiamme un canneto a Saluzzo: intervengono i Vigili del Fuoco

È successo in via Caciotta. Il coinvolgimento del palo elettrico ha coinvolto l'interruzione del servizio ad alcune unità abitative, in attesa dell'intervento dei tecnici incaricati

In fiamme un canneto a Saluzzo: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento nelle prima ore di questa mattina, lunedì 15 giugno, per un incendio che è divampato a Saluzzo in via Caciotta. 

Per dinamiche in fase di accertamento le fiamme hanno interessato un canneto lungo la strada, in prossimità di un palo della luce. 

L'allarme è scattato verso le 5, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. 

Il coinvolgimento del palo elettrico ha coinvolto l'interruzione del servizio ad alcune unità abitative, in attesa dell'intervento dei tecnici incaricati.

AP

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