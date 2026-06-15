In fiamme un canneto a Saluzzo: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento nelle prima ore di questa mattina, lunedì 15 giugno, per un incendio che è divampato a Saluzzo in via Caciotta.

Per dinamiche in fase di accertamento le fiamme hanno interessato un canneto lungo la strada, in prossimità di un palo della luce.

L'allarme è scattato verso le 5, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Il coinvolgimento del palo elettrico ha coinvolto l'interruzione del servizio ad alcune unità abitative, in attesa dell'intervento dei tecnici incaricati.