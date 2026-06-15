Domenica 21 giugno il raduno motociclistico a Costigliole Saluzzo

Per il quarto anno consecutivo torna a Costigliole Saluzzo, il “Raduno delle Valli Saluzzesi”, riservato a moto di ogni tipo e genere.

Quest’anno la Pro Loco locale, presieduta dall’attivissimo Valter Genre, insieme al dinamico Valter Gaboardi, ha pensato di abbinare al classico motoraduno una giornata in ricordo del mitico Team Cross Gil, fondato ad inizio degli anni settanta dal vulcanico Gilberto Manigrassi.

Sulla Piazza Vittorio Emanuele II vi sarà, dalle 8,00 alle 10,00, il ritrovo e le iscrizioni per il motoraduno che, dopo la benedizione di moto e conducenti officiata da Don Claudio, vedrà i partecipanti dirigersi verso il Santuario di Valmala, dove sarà offerto l’aperitivo, per poi fare ritorno a Costigliole, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa per il pranzo, previsto per le ore 13,15.

Per l’iscrizione al motoraduno è previsto un contributo di 10,00 euro a moto, più 5,00 euro per l’eventuale passeggero, comprendenti una borsa con prodotti locali e buono per la colazione e l’aperitivo.

In contemporanea, in Via Divisione Cuneense, è prevista l’esibizione del “Motocross Show: piloti di ieri e di oggi in pista”, presentata dallo speaker Doriano Mandrile, con la partecipazione, tra gli altri, di alcuni dei piloti che avevano difeso i colori del Team Cross Gil, mentre nel vicino corso Piemonte saranno allestiti i paddock, dove saranno presenti stand di moto, accessori e ricambi d’epoca.

(Immagine di repertorio di una manifestazione di motocross d'epoca)

Per una particolare esibizione sono stati contattati Luca Marra, con gli allievi della LM Racing Crow, ed il campione di Quad Cross Daniel Dalmasso.

Per iscriversi a questa kermesse per cui, per motivi organizzativi è gradita la prenotazione anticipata, vengono richiesti 10,00 euro a partecipante, comprensivi dei gadget previsti per gli aderenti al motoraduno.

Per chi lo desiderasse è previsto, presso il Giardino dei Suoni, il pranzo, al costo di 20,00 euro a persona, acqua, birra o vino inclusi.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai seguenti numeri: 335 6898285 per motoraduno e pranzo, 329 8508383 per iscrizioni al Motocross Show