ATLETICA / Sette i podi conquistati dall'Atletica Mondovì Acqua San Bernardo in Valle d'Aosta

Diverse le competizioni che nei giorni scorsi hanno visto protagonista l'Atletica Mondovì Acqua San Bernardo.

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Donnas – 13 giugno – Manifestazione Open: monregalesi veloci, peccato il vento oltre i limiti

Trasferta valdostana per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, impegnata a Donnas soprattutto nelle gare di contorno del Grand Prix Cadetti, in un sabato condizionato del vento oltre la norma, che non ha permesso l’omologazione dei risultati. Sette i podi conquistati: tripletta nei 200 con Vincenzo Martinelli primo in 21”41 davanti ad Alessandro Bedeschi (21”81) e Federico Lisa (21”92); ottima Jessy Ifa Uwadaie nei 100 ostacoli (2ª in 14”01) e 3° nei 110 ostacoli Allievi Francesco Simbula (14”32 sul filo di lana dietro all’albese Stroppiana – primo in 14”07 Pernicone della Sisport). A completare, lo stesso Simbula 8° sui 200 metri sceso a 22”02 insieme a Mattia Tagliapietra 10° in 22”16; bene anche l’Allieva Sofia Musso sesta nel lungo femminile con interessante 5,25. Tra le allievi si segnala Brigitte Baudissone al p.b. in 27”17 nei 200 metri, Samuele Vittone 22”55, Giacomo Rabezzana 23”44 e Andrea Sacco 24”36 sulla stessa distanza.

Nelle categorie giovanili bella vittoria di Giulia Casagrande nel giavellotto Cadette che scaglia l’attrezzo da 400 grammi a 31,53 metri; bronzo nella stessa disciplina per il 2011 Gabriele Ambrosio a 21,89 (giavellotto da 600).

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13 Giugno – Caramagna – Manifestazione Esordienti

Sabato 13 giugno presso il centro sportivo di Caramgnasi è disputata la quarta giornata del calendario “esordienti” specificatamente dedicato alle categorie giovanili promozionali. Il pomeriggio è stato caratterizzato da un bel sole e temperature elevate che non hanno spaventato i partecipanti dando vita ad una bella festa di sport; tra questi anche moltissime canotte rosse accompagnati dal tecnico del Polo di Carru Susanna Gasco che si sono cimentati nelle previste 4 prove (lancio, salto, ostacoli e resistenza). Tanto divertimento e tanti amici con cui fare esperienza. Ecco i nomi dei monregalesi: Chiecchio Maria Zoe, Aimone Elena, Musso Filippo, Negro Leonardo, Jose Fernández Avila Diego, Morgilia Mattia, Murizzasco Michele, Garelli Luca, Baudena Simone, Chiecchio Giosuè, Musso Francesco, Priale Stefano, Aimone Annalisa.

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Vercelli – 14 giugno – Trofeo Coni: Soraya Musso e Federico Bruno terzi, Renesto e Ferracani quarti.

Domenica 14 giugno si è svolta a Vercelli la Fase Regionale del Trofeo CONI, manifestazione riservata alle categorie ragazzi e ragazze. I partecipanti hanno scelto la formula del tetrathlon in cui misurarsi tra: 60-alto-peso-600 (tetrathlon A); 60-lungo-vortex-marcia (B); 60hs-lungo-peso-600 (C). In palio, per i vincitori di ogni tipologia, il pass per la Finale Nazionale del Trofeoin programma dal 4 al 7 ottobre a Bari.

Soraya Musso del Polo decentrato di Carrù si conferma una delle multipliste migliori in regione con il suo terzo posto di gruppo C con ben 2.516 punti frutto di un 10”54 sui 60 ostacoli, 4,19 nel lungo, 9,16 nel peso e 1’55”97 nei 600. Più indietro Ruth Garassino del polo di Camerana(2.109, 8,76 nel peso e 10”34 sugli ostacoli), Elena Malaspina (2.009), Isabella Veglia (1.349). Terza piazza nell’A maschile per Federico Bruno con 2.851 punti: primo sui 60 in 8”06, secondo nell’alto con 1,56, quarto nel peso con 10,81 e terzo nei 600 in 1’39”27 (tutti p.b.) Quarto e settimo nel triathlon B i 2013 Lorenzo Ferracane (2.064, 2° nei 60 con 8”30 e 4° nel lungo 4,68 e nel vortex con 41,76) e Andrea Garello (1.670, terzo nel vortex con 42,60 e quinto nei 60 in 8”72); in gara anche Christian Borgna (823); “di legno” nel C Giacomo Renesto con 2.678 punti (secondo sui 60 ostacoli 9”69, quinto nel lungo con 4,51, sesto nel peso con 9,97 e terzo nei 600 in 1’41”56), quindi Rayan Bruno 11° con 2.026. Al femminile Jolanda Dattola settima nell’A con 2.169 (8,06 nel peso, 1,29 nell’alto e 9”61 sui 60), nel B ottava Rebecca Blengino (1.828: 3,81 nel lungo e 9”52 nei 60), decima Clelia Gasco (1.770, 26,59 nel vortex) e 15ª Lily Mimi Fayed (1.499: 6’01”66 nella marcia).

Nel complesso una ottima prova di squadra per la categoria ragazzi seguito quest’anno da Edoardo Giani, Pietro Migliore e Michele Aimo con il supporto di Andrea Siccardi e Thomas Giordano.

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Rovellasca 14 giugno – Rappresentativa provinciale cadetti/cadette: 14 gli atleti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo convocati

Domenica 14 giugno la provincia di Cuneo ha partecipato, come da tradizione, al “Trofeo dei Laghi”, memorial “Lino Quaglia” a Rovellasca, incontro riservato alle rappresentative provinciali delle categorie cadetti e cadette. A questa 34ª edizione 2026, hanno preso parte ben 18 squadre in rappresentanza delle province Lombarde, Piemontesi, Liguri, Toscani ed Emiliane.La classifica finale ha visto prevalere la rappresentativa di Como Lecco che ha preceduto quella di Milano e di Bergamo; per Cuneo 7° posto finale in linea con i piazzamenti degli ultimi anni. Hanno preso parte alla trasferta lombarda, accompagnati dal tecnico Piero Rossi, ben 14 atleti dell’Atletica Mondovì, i quali hanno avuto la possibilità di confrontarsi con alcuni dei migliori pari età d’Italia.

“Questa folta partecipazione dei ragazzi del nostro vivaio - commenta Marco Chiecchio - rende merito al costante lavoro dei tecnici: sono rappresentati tutti i vari settori e siamo contenti che i ragazzi provengano da Mondovì, ma anche dagli altri Poli decentrati”.

Noah Leone sale sul podio del salto triplo con un balzo a 12,78 metri, misura che rappresenta il suo nuovo record personale con un + 60 centimetri rispetto a precedente ed è il minimo per i campionati italiani U16 (Giacomo Murizzasco 10,38 mt). Lovely Ferretti si conferma sui suoi tempi negli 80 metri in 10”68 che le vale la 9ª posizione; 10ª invece Sole Sigaudo sui 300 metri (43”64) e 12° Matteo Tassone nel getto del peso (11,49 metri). Molto vicine Giada Pirola (21,93) e Giulia Casagrande (21,24) nel lancio del martello 3 Kg; Nicolò Marenco, non al meglio, si è dovuto accontentare di chiudere in 40”77 i 300 metri. Adora Dervishi è 22ª con 4,39 mt nel salto in lungo, mentre Gabriele Ambrosio ha scagliato il giavellotto a 21,41 con Andrea Baudino a 21,06 (Francesco Bruno 10”32 sugli 80 metri).

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Altre gare

Minimo per gli Europei Under 18 centrato da Yasmine Lazouzi, autrice di un gran 4’24”82 nei 1.500 metri sabato 13 nel Meeting di Poitiers in Francia: con questo sono 3 i pass Europei per la classe 2009 che è prima nelle graduatorie italiane 2026 anche sui 3.000 metri e sui 2000 siepi, distanza sulla quale proprio a Mondovì aveva sfiorato la miglior prestazione italiana all time.

Il 12 giugno, invece, è sceso in pista lo sprinter Lorenzo Vera, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo sto a causo di un brutto infortunio patiti a inizio gennaio. Condizione in crescita confermato da un buon 21”69 nel Meeting “I Trackfam” di Meda nei 200 (nono posto finale, terzo delle Promesse) vinti dal bergamasco Dezza (20”79) sul varesotto Cappelletti.

Mercoledì 10 è stata la volta degli astisti scesi in pedana nell’evento dedicato alla loro specialità al “Nebiolo” di Torino: 6° posto per Mattia Rocco con 3,80 – stessa misura del quinto e secondo tra i Senior (primo Francesco Pugno della Safatletica con 4,80) - e 11° per Anna Boero con 2,60 (terze nelle Junior, vittoria assoluta della lombarda Maciejewska con 3,80).

La Notturna di San Luigi a Villafalletto, giovedì 11 è stato un ottimo test in vista CDS per il monregalese Michele Aimo che si è piazzato al 2° posto assoluto – 181 partenti – sui 5.100 metri di tracciato cittadino, alle spalle del solo Lorenzo Laratore dell’Atletica Saluzzo. A seguire gli 75° e 10° SM45 Mauro Burzio, 10ª nelle donne Serena Dani (1ª SF35) subito davanti a Shara Giuliano prima nella SF50, 100° Massimo Scarzella 5° SM60, quindi Adriana Sciolla 23ªrisulta la vincitrice nella categoria SF60 dove è terza Graziella Venezia, Giuseppe Mantovani 10° SM60.