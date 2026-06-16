Bra, Estate giovani con le Sorelle Clarisse per le ragazze dai 20 ai 35 anni

Volete una vacanza alternativa? Volete vivere alcuni giorni immersi in un’oasi di pace e spiritualità?

La risposta arriva dai ritiri spirituali rivolti alle ragazze dai 20 ai 35 anni e organizzati dalle Sorelle Clarisse di Bra, un’opportunità per staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera.

È la proposta di un’estate diversa, che vuole essere una situazione privilegiata per mettersi sotto lo sguardo del Signore, per fare una conoscenza interiore di Cristo, di riconoscere la chiamata dall'alto e scegliere di rispondere.

Spiegano le Sorelle Clarisse: «Se desideri vivere qualche giorno di ritiro e di fraternità; se stai cercando un luogo di silenzio per riflettere e pregare; se vuoi parlare, confrontarti ed essere ascoltata; se vuoi maggiori informazioni, contattaci al numero 0172/413148 o email: monasteroclarisse.bra@gmail.com».

L’appuntamento è presso il Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per partecipare alla vita monastica, nel rispetto dei tempi di orazione, di riposo e di meditazione in comunione di fede.

«Non ci sono date, perché se qualche ragazza ci telefona, può fare qualche giorno da noi quando vuole lei ed è disponibile», concludono le Clarisse, autentiche campionesse di ospitalità e accoglienza.

Oltre al clima favorevole al silenzio e alla riflessione, tutta l’esperienza è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza, ascoltando ciò che più sta a cuore. Da provare per credere!