Cuneo tra le eccellenze della mobilità ciclabile: riconoscimento nazionale a Velo-city 2026

C’è anche Cuneo tra i territori protagonisti di Velo-city 2026, il più importante appuntamento mondiale dedicato alla mobilità ciclistica e sostenibile, in corso a Rimini. Nella cornice del summit promosso dalla European Cyclists’ Federation, che riunisce esperti e amministratori da tutta Europa, il capoluogo della Granda ha ottenuto un significativo riconoscimento nell’ambito della 9ª edizione di ComuniCiclabili FIAB.

La città è stata premiata per l’iniziativa “Pedala i Territori”, progetto sviluppato con Pin Bike e selezionato come esperienza di eccellenza a livello nazionale. Un risultato che conferma l’attenzione del territorio cuneese verso politiche integrate capaci di coniugare mobilità sostenibile, valorizzazione turistica e sostegno all’economia locale.

Il progetto consente a cittadini e visitatori di accumulare punti semplicemente utilizzando la bicicletta per spostarsi e scoprire il territorio. I chilometri percorsi si trasformano infatti in voucher spendibili nelle attività commerciali aderenti, generando benefici concreti sia sul piano ambientale sia su quello economico.

Il riconoscimento si inserisce in un quadro nazionale in crescita: sono 171 i Comuni italiani premiati con le Bandiere Gialle FIAB, simbolo dell’impegno nella promozione della ciclabilità, della sicurezza stradale e della qualità urbana. Un trend che segna un cambio di passo nelle politiche locali, sempre più orientate non solo alla realizzazione di infrastrutture, ma anche allo sviluppo di servizi, cultura e governance della mobilità attiva.

Per il territorio cuneese si tratta di un segnale importante, che rafforza il percorso intrapreso negli ultimi anni verso modelli di sviluppo più sostenibili e attenti alla qualità della vita, con la bicicletta sempre più protagonista della mobilità quotidiana e del turismo lento.